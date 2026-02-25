Хванаха момиче на 19 години с 85 грама трева в София

Момиче на 19 години бе заловено с 85 грама марихуана при спецакция на криминалисти от Шесто РУ в столичния кв. "Овча Купел".

Тя била задържана на 19 февруари, с нея било и непълнолетно момче. При извършените процесуално-следствени действия в автомобила, управляван от жената и в жилището ѝ в ж.к. „Овча купел" са намерени и иззети 39 полиетиленови пликчета и две цигари марихуана. Иззетото наркотично вещество е около 85 грама. По случая е образувано досъдебно производство за разпространение на дрога, а след доклад на материалите Софийска градска прокуратура й е повдигнато обвинение и взета постоянна мярка „задържане под стража".

При друга акция на криминалисти от районното, те забелязали младеж със съмнително поведение и пристъпили към проверка. При обиска у него била открита полиетиленова сгъвка, съдържаща марихуана. Полицаите предприели процесуално-следствени действия в дома му в с. Волуяк, където била намерена и иззета пластмасова мелничка също пълна с рисковото вещество. Задържаният с полицейска мярка за 24 часа младеж е криминално проявен, известен за притежание на наркотици. По случая се води досъдебно производство по разпространение на дрога. След доклад на материалите в Софийска градска прокуратура му е повдигнато обвинение и взета мярка „надзор на Детска педагогическа стая"