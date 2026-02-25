Монтана отново събира млади таланти на фолклорния конкурс „Напеви от Северозапада"

Монтана отново събира млади таланти да се надпяват, надсвирват и надиграват в Националния фолклорен конкурс „Напеви от Северозапада". Осемнадесетото издание на конкурса се организира от Общински младежки дом – Монтана, в партньорство със сдружение „Младежки порив за бъдещето" и школа по български народни танци „Стоянови".

Творческото състезание ще се проведе на 25 и 26 април. На 25 април е раздел „Народно пеене", а на 26 април са разделите „Хореография" и „Инструменталисти". Тази година, поради ремонт на Младежкия дом, конкурсът ще се проведе в сградата на Драматичен театър „Драгомир Асенов" – град Монтана, ул. „Извора" №2. Театърът също е разположен на удобно място, в центъра на града.

Право на участие в конкурса имат деца на възраст от 4 до 19 години, ученици от държавни и общински училища, възпитаници на читалища, ОДК, ЦРД, Младежки домове и други организации за неформално образование. Заявки за участие се приемат най-късно до 3 април 2026 година на имейла на конкурса: [email protected] или на пощенския адрес на Младежкия дом: 3400 Монтана, бул. "Трети март" 98. Задължително условие е в различните радели едно от изпълненията да е от Северозападна България и Северняшката фолклорна област. Целта на организаторите е да се съхрани и популяризира певческото, инструменталното и танцово фолклорно изкуство на нашия край, да катализира стремежа им да го запазят и предадат за поколенията.

Традиционно в рамките на Националния фолклорен конкурс „Напеви от Северозапада" се организира и Видеоконкурса за народни песни и хореография. В него могат да се включат български деца, живеещи в чужбина. Тук крайният срок за получаване на заявките и клиповете с изпълненията е 20 април 2026г.

Националния фолклорен конкурс „Напеви от Северозапада" отново ще се проведе под патронажа на кмета на Община Монтана Златко Живков и с подкрепата на Община Монтана, фирми и организации.съпричастни към съхраняването на фолклорното богатство на Българския Северозапад.

Подробна информация - статут, заявки и приложения може да получите като се свържете с организаторите на имейли: [email protected], [email protected] или на телефони: 096/305 103 и 306 755; за раздел „Народно пеене" и „Инструменталисти": 0889 00 44 13 – Асен Асенов; за раздел „Хореография": 0877 88 03 85 – Стоян Стоянов.