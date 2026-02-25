ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турция отбелязва рекорд по валежи за януари

От средата на март раздават хранителните пакети за 530 хил. нуждаещите се

„Задачата на Министерството на труда и социалната политика да гарантира честния вот на уязвимите групи в голяма степен минава и през работа с общините. Никой не вярва вече на институциите. Трябва да променим това чрез възстановяване на доверието в изборния процес". Това заяви министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов по време на работна среща с представители на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
Министър Адемов припомни, че голяма част от социалните услуги по места се управляват от местната власт, въпреки че се финансират от държавата. Той даде и конкретни примери за начини на оказване на влияние върху избирателите чрез социалната система. „Познавам добре местната власт, знам къде се прави. Не искам да генерализирам. Това не е атака срещу кметовете, а атака срещу моделите", обясни Адемов.

Той представи пред НСОРБ и подкрепата, която започва да предоставя МТСП за най-уязвимите. В средата на март започва раздаването на хранителни пакети с 11 продукта за над 530 000 лица и домакинства. „Нашите служители ще следят да не се злоупотребява с тази подкрепа. Ще направим мобилни екипи, за да можем да обхванем по-голяма част от населените места в страната. Не искаме тази помощ да се използва в предизборната кампания", обясни Адемов.

Социалният министър беше категоричен, че целта на всички тези мерки е да се възстанови доверието в изборния процес. „Част от българските граждани не гласуват, защото знаят, че има контролиран и корпоративен вот", допълни Адемов. Той обясни, че ще търси помощта на Националното сдружение на общините и на всички кметове в тази задача.

„Ако имате конкретни сигнали, ние имаме механизъм да ги коментираме казус по казус", заяви Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ. На срещата присъстваха още Даниела Ушатова – ръководител-екип в Сдружението, и Веселка Иванова – началник-отдел. От страна на МТСП в нея се включиха заместник-министър Наталия Ефремова и Зорница Василева – началник на кабинета на министъра.

