Президентът Илияна Йотова подписа указ за освобождаването на главния секретар на МВР Мирослав Рашков

Президентът Илияна Йотова подписа указ, с който се прекратяват правомощията на главния секретар на МВР Мирослав Рашков.

Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Указът, който е подписала Йотова е в следствие на решение на правителството на Андрей Гюров за освобождаването на Рашков от длъжност.

Вчера от президентството изпратиха писмо до Министерския съвет с искане да бъдат допълнени документите, въз основа на които се предлага издаването на указ за освобождаване на главния секретар на МВР.

До тази ситуация се стигна, след като служебният кабинет, по предложение на вътрешния министър Емил Дечев, поиска от президента Илияна Йотова да подпише указ за освобождаването на Рашков.

Рашков заема поста главен секретар на МВР от август миналата година, а преди това няколко месеца е изпълняващ длъжността главен секретар.

„В тази си роля има различни пропуски", отчита Дечев, по чието искане кабинетът отправи предложението за освобождаването на Рашков.

Основната причина - лошата организация на силите на реда в Пазарджик по време на предсрочния местен вот миналата година.

Вторият аргумент - ненавременна реакция по време на протестите от 26.10. 2025 г. И третият - разследването по случая „Петрохан". Според Дечев отсъствието на главния секретар от медийното пространство е довело до редица спекулации с фактите.

„Следващ аргумент – установих че главният секретар, който е на най-високата професионална длъжност в МВР, не си плаща глобите за фишове по Закона за движение на пътищата. И едва днес, след като разпоредих проверка за всички ръководители и след традиционния теч на информация - всичките 5 бяха платени до 30 минути-час", посочи служебният вътрешен министър.