ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турция отбелязва рекорд по валежи за януари

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22359930 www.24chasa.bg

ГДБОП арестували Благомир Коцев незаконно

3916
Благомир Коцев Снимка: Пресцентър на община Варна

Задържането за 24 часа на кмета на Варна Благомир Коцев е обявено за незаконосъобразно от Софийския районен съд, показа проверка на "24 часа". 

Заповедта е на инспектор от ГДБОП. Според съдия Ирина Стоева от нея не ставало ясно на какво основание е задържан Коцев. Той беше арестуван по разследване на Комисията за противодействие на корупцията на 8 юли м.г. Първоначалното обаче трябва да бъде иззадена заповед по Закона за МВР, след което арестът му е удължен до 72 часа от прокуратурата, а накрая съдът го остави за постоянно в килията. 

Решението на Софийския районен съд е от петък. ГДБОП могат да го обжалват решението на районния съд в Административния съд в срок от 14 дни. 

Това е поредното решение на съда, с което задържането за 24 часа е обявено за незаконосъобразно. Най-шумният случай е с Бойко Борисов от март 2022 г. Той обаче не беше обвинен от прокуратурата и беше освободен след 24 часа. 

Благомир Коцев Снимка: Пресцентър на община Варна

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание