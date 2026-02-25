ГДБОП арестували Благомир Коцев незаконно

Задържането за 24 часа на кмета на Варна Благомир Коцев е обявено за незаконосъобразно от Софийския районен съд, показа проверка на "24 часа".

Заповедта е на инспектор от ГДБОП. Според съдия Ирина Стоева от нея не ставало ясно на какво основание е задържан Коцев. Той беше арестуван по разследване на Комисията за противодействие на корупцията на 8 юли м.г. Първоначалното обаче трябва да бъде иззадена заповед по Закона за МВР, след което арестът му е удължен до 72 часа от прокуратурата, а накрая съдът го остави за постоянно в килията.

Решението на Софийския районен съд е от петък. ГДБОП могат да го обжалват решението на районния съд в Административния съд в срок от 14 дни.

Това е поредното решение на съда, с което задържането за 24 часа е обявено за незаконосъобразно. Най-шумният случай е с Бойко Борисов от март 2022 г. Той обаче не беше обвинен от прокуратурата и беше освободен след 24 часа.