Турция отбелязва рекорд по валежи за януари

Катастрофа затвори пътя Долна Вереница - Монтана

Снимка: СНИМКА: 24 часа

Катастрофа временно ограничава движението по път I-1 Долна Вереница - Монтана при км 106, в посока София, съобщават от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

 Водачите изчакват на място.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Полиция

