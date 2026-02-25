Катастрофа затвори пътя Долна Вереница - Монтана

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Катастрофа временно ограничава движението по път I-1 Долна Вереница - Монтана при км 106, в посока София, съобщават от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

Водачите изчакват на място.