Водата в Шумен вече може да се използва за пиене

Чешма

Водата от централната водоснабдителна система в Шумен вече може да се ползва за пиене, съобщават на сайта си от Регионалната здравна инспекция (РЗИ).

Днес са взети контролни проби питейна вода от седем пункта, разположени в различни райони на Шумен. Лабораторните резултати са показали, че стойностите на показателя „мътност“ са в обичайните приемливи за потребителите граници. Водата от централното водоснабдяване на града може да се ползва без ограничение, уточняват в съобщението си от РЗИ. 

Водата от централното водоснабдяване на Шумен е мътна, да не се ползва за пиене и приготвяне на храна, предупредиха от здравната инспекция на 20 февруари. В същия ден Комисията за енергийно и водно регулиране започна извънредна проверка на „ВиК - Шумен“ във връзка със сигнали на граждани за влошено качество на водата в града. 

