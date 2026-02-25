Болницата в Кърджали спешно търси кръводарители

Спешен апел за кръводарители отправят от МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски" в Кърджали във фейсбук.
Лечебното заведение информира, че всички налични запаси от кръв са изчерпани и се търсят доброволци, готови да дарят кръв за пациенти в спешно състояние.
Недостиг на кръв в плевенския център по трансфузионна хематология
Необходими са:
Кръвна група 0 (Rh+) – за 66-годишен пациент без близки;
Кръвна група А (Rh+) – за пациентка, настанена в ОАИЛ.
Ръководството на болницата призовава гражданите да се включат в кампанията и да помогнат на пациентите, които спешно се нуждаят от кръвопреливане.
Кръводаряването се извършва всеки делничен ден (понеделник – петък) от 07:30 до 13:00 часа в Отделението по трансфузионна хематология (Кръвен център) на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски" АД
Телефон за контакт: 0361 68 345
Кръводарител може да бъде всеки здрав човек на възраст между 18 и 65 години.
От болницата изразяват благодарност към всички, които ще се отзоват на апела и ще помогнат в спасяването на човешки животи.
‼️Спешен призив за кръводарители отправя МБАЛ“Д-р Атанас Дафовски“АД. 🩸Търсят се доброволци, които могат да се отзоват...Публикувахте от МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД - Кърджали в Вторник, 24 февруари 2026 г.