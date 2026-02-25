Над 2500 енергоспестяващи осветителни тела са монтирани в Благоевград и шест села

Над 2 500 нови осветителни тела са монтирани в Благоевград и шест населени места по проект за модернизация на уличното осветление с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост.

С общ бюджет от 463 037 евро беше подменено съществуващото улично осветление в пет квартала, два булеварда и в селата Еленово, Рилци, Бело поле, Селище, Изгрев и Церово. Общо 2 590 осветителни тела са монтирани по проекта, от които 1577 на територията на град Благоевград. Въведени са нови средства за измерване и контрол на потреблението на електрическа енергия. Изградена е система за централизирано автоматизирано управление на външното изкуствено осветление с цел постигане на максимална енергийна ефективност.

На паркинга на закрития плувен басейн в кв. „Еленово" е изградена фотоволтаична система с инсталирана мощност 30 kWp за собствени нужди.

С подмяната на старите осветители с LED осветление е осигурена необходимата осветеност съгласно националните стандарти, като това ще донесе годишни финансови спестявания и ще намали вредните емисии на въглероден диоксид. Модернизацията цели подобряване на градската среда и повишаване качеството на живот на жителите на община Благоевград. Срокът за изпълнение на проекта е до 28 февруари 2026 г.