Ирена Георгиева: Ще работим така, че туристическият бранш да се чувства уверен преди летния сезон

Министърът на туризма Ирена Георгиева се срещна с представители на Българската асоциация на туристическите агенции, СТТА „Обединение Бъдеще на туризма", Сдружение Туризъм, Асоциацията на Инкаминг Агенциите, Асоциация на българските туроператори и туристически агенти, както и представители на Министерството на туризма. По време на разговора бяха обсъдени предизвикателствата пред сектора, подготовката за летния сезон, въпросите около Туристическия гаранционен фонд, контрола и мерките срещу сивата икономика, както и маркетинговата политика и въпросите свързани с основни външни пазари.

Министър Георгиева подчерта, че мандатът на служебното правителство е кратък, но това не променя ангажимента към стабилност и предвидимост в работата на туристическия сектор. „За мен водеща е стабилността на бранша. Ще работим така, че секторът да се чувства уверен преди старта на летния сезон", заяви тя. Обсъдени бяха и въпросите, свързани с Туристическия гаранционен фонд, включително обхватът му и начинът на обезпечение. Министър Георгиева посочи, че законопроектът е приет на първо четене и между първо и второ четене текстовете могат да бъдат прецизирани с предложенията на бранша. Бяха обсъдени възможности за съвместни проверки и информационна кампания, насочена към потребителите, във връзка с ограничаването на сивия сектор.

От страна на бранша беше поставен и въпросът за ограничените полети от германския пазар и отражението им върху предстоящия сезон. Калин Сутев от Асоциацията на инкаминг агенциите отбеляза, че намаленият капацитет на предлаганите полети на немските туристи ще се отрази пряко и може да доведе до затруднения при поддържането на конкурентни цени. В отговор министърът подчерта, че се работи в рамките на удължен бюджет, но националната маркетингова програма се изпълнява и участието ни в международни изложения остава гарантирано. Тя посочи, че ще се търсят възможности за подкрепа на сектора чрез рекламни и маркетингови инструменти, като диалогът с бранша ще продължи.