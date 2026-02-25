Министър Ангелина Бонева освободи шефа на АПИ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева освободи досегашния председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура" инж. Йордан Вълчев.

Това съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Новият председател на Управителния съвет на АПИ е Инж. Стоян Николов. Той ще изпълнява длъжността председател на Управителния съвет на АПИ до назначаване на титуляр. Инж. Стоян Николов е новият шеф на АПИ Снимка: МРРБ

До момента инж. Николов беше член на Управителния съвет.

Стоян Николов е завършил Университета по архитектура, строителство и геодезия последователно в две инженерни специалности с магистърска степен „Геодезия" и „Транспортно строителство" и придобита квалификация инженер - геодезист и строителен инженер.

Работил е като геодезист, проектант и главен инженер по различни проекти. Занимавал се е с инвестиционно проектиране, проекти за организация на движението, упражняване на строителен надзор. Работил е по проекти за рехабилитация на общински улични мрежи, както и на участъци от републиканската пътна мрежа. Член е на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.