Джей Ди Ванс: Тръмп все още предпочита дипломатиче...

Министър Ангелина Бонева освободи шефа на АПИ

Инж. Йордан Вълчев, шеф на Агенция "Пътна инфраструктура"

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева освободи досегашния председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура" инж. Йордан Вълчев.

Това съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Новият председател на Управителния съвет на АПИ е Инж. Стоян Николов. Той ще изпълнява длъжността председател на Управителния съвет на АПИ до назначаване на титуляр.

Инж. Стоян Николов е новият шеф на АПИ Снимка: МРРБ
До момента инж. Николов беше член на Управителния съвет.

Стоян Николов е завършил Университета по архитектура, строителство и геодезия последователно в две инженерни специалности с магистърска степен „Геодезия" и „Транспортно строителство" и придобита квалификация инженер - геодезист и строителен инженер.

Работил е като геодезист, проектант и главен инженер по различни проекти. Занимавал се е с инвестиционно проектиране, проекти за организация на движението, упражняване на строителен надзор. Работил е по проекти за рехабилитация на общински улични мрежи, както и на участъци от републиканската пътна мрежа. Член е на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

