Обследването на Бетонния мост в Пловдив приключи, конструкцията е стабилна

Стълбищата ще трябва да бъдат съборени и изградени отново

Конструкцията на Бетонния мост в Пловдив е стабилна. Това показва поръчаното от район "Централен" обследване на съоръжението, което приключи. "Има участъци, които се нуждаят от укрепване, но като цяло съоръжението е в добро експлоатационно състояние", обясни за "24 часа" зам.-кметът по строителството инж. Тошо Пашов. На база на получените данни ще бъде изработен проект за ремонта, който ще покаже какви средства са необходими, но заради стабилността на конструкцията се очаква да не става дума да сериозна сума.

При изготвянето на проекта ще се работи върху още едно качване към Бетонния мост - директно от бул. "Христо Ботев", ако се идва от Централна гара. Тази естакада ще позволи да не се прави обратен завой на Сточна гара и така ще се намалят задръстванията. Стълбищата ще трябва да бъдат съборени и изградени отново, предвижда да има и тротоар от източната страна на моста на слизане от район "Южен". Сега минаването на пешеходци оттам е невъзможно.