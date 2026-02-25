Николай Нанков: Тихомълком дадоха зелена светлина цената на водата да бъде увеличена

"Ново правителство - нова цена на водата! Служебният кабинет „Гюров" и МРРБ дават зелена светлина цената на водата тихомълком да бъде увеличена в повечето от подопечните му ВиК оператори!".

Това пише в своя публикация Николай Нанков от ГЕРБ, като изрази позицията, че ГЕРБ категорично са против това, призовавайки това да не се прави, особено в регионите, страдащи от трайно безводие.

Ето как продължава публикацията:

От първия си ден във властта правителството на Андрей Гюров вдига пушилка как спира „порочни практики" да се влияе на избирателите, а какво се прави?! Цената на водата влиза в предизборната кампания, в разгара на която гражданите ще започнат да получават по-високите „честитки" от ВиК!

13,67% увеличение в Кърджали,

12,21 % в Благоевград,

9,28% в Русе,

8,93% във Враца,

8,80% във Велико Търново,

8,78 % в Шумен,

7,36% в Плевен,

4,09% в Ловеч и още, и още (вижте таблицата)...

ГЕРБ е против и ще се бори да защити интереса на гражданите, които преди да плащат по-скъпо, трябва да започнат да получават услуга с по-добро качество! Против сме, въпреки че би работило за нас в кампанията - защото не ГЕРБ вдига цената на водата! Против сме и защото демократичните ни принципи не приемат неискреност в ничия работа, пък било то и на служебна власт!

Напомням ви, че в края на миналата година КЕВР утвърди по-високи цени на водата от 1 януари 2026 г. Тогава с регионалния министър Иван Иванов призовахме държавните ВиК дружества, които имат оперативна самостоятелност, да не го правят. Не само заради съвпадането с въвеждането на еврото. Но и защото смятаме, че преди да поскъпва услугата, КЕВР трябва да изработи механизъм за обезщетение на гражданите при влошено качество на подаваната от ВиК питейна вода. Ние от ГЕРБ ще работим за това!