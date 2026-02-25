И Благомир Коцев задържан незаконно като Бойко Борисов, в заповедта от ГДБОП не написали защо (Обзор)

Благомир Коцев е бил задържан незаконно за 24 часа. Това е решил Софийският районен съд на 20 февруари, показа проверка на “24 часа”.

Делото е по негова жалба. Внесена е във Варненския районен съд, но е изпратена по компетентност в столицата. Разследването срещу него беше проведено в София.

Арестуваха го на 8 юли м.г. по разследване на вече закритата Комисия за противодействие на корупцията. Той лежа близо половин година с решение на съда, но първо е задържан по Закона за МВР за 24 часа. Тогава заповедта е издадена от инспектор на ГДБОП. В нея обаче не ставало ясно основанието, пише в решението на съдия Ирина Стоева. Антимафиотът описал само, че са го прибрали заради специализирана полицейска операция във връзка с разследване на КПК. Нито пишело защо, нито кога е проведена операцията. Така Коцев не разбирал защо е задържан. След това прокуратурата удължи задържането му с постановление, а накрая съдът се произнесе, за да го остави за постоянно зад решетките.

Решението на Софийския районен съд е от петък. ГДБОП могат да обжалват пред административния съд в София.

Това е поредното решение на съда, с което задържането за 24 часа по Закона за МВР е обявено за незаконосъобразно. Най-шумният случай е с Бойко Борисов от март 2022 г. Той обаче не беше обвинен от прокуратурата и беше освободен след 24 часа. Освен за него съдът призна за незаконни и задържанията на Владислав Горанов и Севделина Арнаудова. Причината отново беше, че полицаят не бе описал причина за налагането на административната мярка.

В сряда се проведе поредното заседание срещу бившия премиер Кирил Петков, който според прокуратурата е наредил незаконното задържане на Борисов, Горанов и Арнаудова. Вече бяха разпитани полицаите, подписали трите заповеди на 17 март 2022 г. Борисов беше арестуван по неотложност - процедура, която позволява претърсвания и изземвания без санкция на съда. Прокуратурата също не е била уведомена. В сряда бившият зам.-директор на националната полиция Ангел Дулев разказа, че е бил извикан в кабинета на премиера, което му се случвало за първи път. Там било взето решението за задържането на Борисов по сигнал от Васил Божков за подкупи и доклад на АДФИ. Дулев обаче не помни конкретно кой е заповядал това.

По делото срещу Кирил Петков ще бъдат представени и 48-те тома от досъдебното производство, което беше водено от МВР и по-късно изпратено на прокуратурата. Тя го прекрати заради липса на доказателства за твърденията на Божков, че е плащал подкупи на Горанов.

