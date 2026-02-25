Марин Малчев е новият районен прокурор на София, правосъдният министър го пита за Нотариуса (Обзор)

Досегашният временен шеф на Софийската районна прокуратура (СРП) Марин Малчев беше избран за титуляр на поста, който е вакантен от началото на 2024 г., когато институцията беше разтърсена след разкрития около Мартин Божанов - Нотариуса. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) единодушно реши Малчев, който беше единствен кандидат, да оглави СРП.

Предишната шефка Невена Зартова подаде оставка през февруари 2024 г. Тогава се оказа, че Нотариуса, убит през януари същата година, бил на банкет на СРП. Заедно с нея постовете си напуснаха и заместниците ѝ. След оставката на Зартова за и.ф. районен прокурор на София беше определена Светлана Митова от Върховната касационна прокуратура. През юли 2025 г. тя беше сменена с Марин Малчев, който беше прокурор в СРП, но после беше назначен за зам.-шеф на Окръжна прокуратура - София.

На заседанието на прокурорската колегия присъства и служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов. Той отиде и на заседанието на Съдийската във вторник, но паради липса на кворум то пропадна. В четвъртък пък Янкулов ще председателства пленума на кадровия орган, свикан от него с една точка - избор на нов и.ф. главен прокурор.

В началото на заседанието председателстващият Прокурорската колегия Стефан Петров обяви, че за първи път представител на министерството присъства на заседанието. Андрей Янкулов обясни, че е дошъл в израз на уважение към съдебната власт и прокурорската общност. Той се включи и с въпроси към Марин Малчев, свързани с Нотариуса. Преди да стане правосъден министър, Янкулов беше експерт в Антикорупциония фонд, осветлил мрежата за влияние в съдебната система на Нотариуса.

За това служебният министър попита Марин Малчев дали е бил разпитван по досъдебното производство във връзка с групата на Божанов.

Малчев отрече да е имал каквато и да е връзка или контакт с дейността на Нотариуса. “Нямам никакво отношение към каквато и да е дейност и към личността на Мартин Божанов. Нямали сме контакт, не съм комуникирал с него”, отговори той.

И заяви, че е бил разпитан по досъдебно производство, свързано с банкет на СРП преди години в хотел извън София, като поясни, че по същото дело са били разпитани десетки негови колеги. Още преди две години стана ясно, че на банкета, на който се появява Нотариуса, били почти всички прокурори от СРП.

Малчев добави, че не иска да бъде пришит към някакъв скандал, към който няма никакво отношение. Подчерта, че поддържа изключителна хигиена на контактите си и добави, че няма да допусне влияние върху своята дейност, дори и институционално.

След изслушването Андрей Янкулов предложи, предвид огромното обществено напрежение покрай казуса с Нотариуса, да се поиска справка от Софийската градска прокуратура с информация има ли доказателства за някакви извънслужебни контакти на Малчев с групата на Мартин Божанов.

“Това е необходимо с цел преодоляването на всякакви съмнения и потвърждаване, че няма никакви контакти и отношение”, мотивира се Янкулов. Огнян Дамянов му обясни, че преди всеки избор на шеф Комисията по професионална етика изготвя становище за нравствените качества на кандидата, като събира информация от всякакви институции и от медиите. В случая на Малчев това било направено и нямало доказателства, които да сочат за връзка с Нотариуса.

Стефан Петров припомни, че Прокурорската колегия в няколко заседания е изслушвала прокурори във връзка с убития Божанов.

На финала колегията единодушно отхвърли предложенито на Янкулов.