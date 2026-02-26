35 хил. хектара кални зони и линеещи паркове в Пловдив се раззеленяват с над 10 млн. лв. европари

Изграждат поливни системи, иначе растителността вехне

Това е и част от мерките за подобряване на качеството на въздуха

Пространство между блокове в Пловдив, което трябва да е зелена площ, но е кално във влажните сезони и прашно в сухите, защото никога не се е стигнало до засаждане на растителност. Или някога е имало дървета и храсти, но те са изсъхнали, защото няма поливни системи.

Това е честа гледка във втория по големина град, но още по-голям проблем са парковете, които линеят, защото за напояване се разчита само на естествените валежи, а в известния с топлия си климат Пловдив става все по-сухо и по-горещо в последните години. На всичко това общината ще се опита да сложи край със спечелени над 10 млн. лв. по европейската програма "Околна среда".

„Подписахме договора за безвъзмездната финансова помощ на 27 декември 2025 г. и започнахме работата по ликвидирането на т. нар. кални петна. Става дума за над 35 хил. хектара, които трябва да се облагородят с изграждане на поливни системи и алеи и затревяване. Това е един от механизмите да подобрим чистота на въздуха в града", обясни за „24 часа" зам.-кметът по екология Иван Стоянов. Зам.-кметът по екология на Пловдив Иван Стоянов

Калните петна, които трябва да се превърнат в зелени площи, са посочени от районните кметове, защото те най-добре знаят кои са критичните зони. Проектите вече са готови, обявена е и първата обществена поръчка за избор на фирми, които да изградят зелени пространства с напояване. Тя е за 7 обекта, прогнозната й стойност е 1 458 076,13 евро без ДДС и предстои отварянето на офертите.

3 от първите зони са в район „Западен", две от които са в района на Братската могила. Зелените площи около мемориала и по алеята, която води от него до прелеза на бул. „Копривщица", не са в добро състояние.

„Крайно време е тези площи да бъдат поливани през горещите и сухи лета. Преди време бившият районен кмет Димитър Колев благоустрои цялата алея, смени настилката, постави нови пейки и стана приятно. Но в летните жеги, като отидем на раздумка, гледаме само сухи треви", коментира живеещият в района пенсионер Минчо Влайков.

Третата зона в „Западен" е едно каре между блоковете по протежението на бул. „Копривщица" в съседство с новия парк „Гарнизонна фурна".

„Този имот е отреден за парк и хората някога са се събирали там, но сега често се наводнява и е кален. Отделно се използва като нерегламентиран паркинг. Посочихме тази зона, защото целта е да се изградят зелени площи до натоварени пътни артерии, каквато е бул. „Копривщица", и така да се намали замърсяването на въздуха", заяви кметът на „Западен" Тони Стойчева.

Ключов обект сред първите седем е големият парк „Рибница" в район „Северен".

„Някога там е имало поливни системи, но са разрушени с времето и зеленината се поддържа трудно. Това е един от хубавите ни паркове, но без напояване, каквото и да засадим, умира", каза районният кмет Венцислава Любенова. Във вече обявената поръчка са заложени и 3 междублокови пространства в кв. „Гагарин" срещу входа на пожарната на панаира. Парк „Рибница" е най-големият обект в първата поръчка за изграждане на поливни системи.

„Там е трябвало да има зелени площи, но нищо не е правено от построяването на жилищните сгради преди 30-40 години и пространствата се използват за паркиране, време е да ги облагородим", допълни Любенова.

Предстои изграждането на системи за напояване и в разширението на парк „Лаута" в район „Тракия", както и в зоната около намиращата се наблизо детска градина „Еделвайс".

За останалите кални петна в Пловдив се подготвя друга процедура по избор на изпълнители, но тя е изпратена за предварителен контрол в Агенцията за обществените поръчки, както се прави с всеки конкурс на стойност над 5 млн. лв. За нея от район „Южен" са подали 14 обекта. Сред тях са парковете „Райчо Кирков", „Белите брези", до магазин „Молдавия" и до болница „Свети Пантелеймон", известен като Втора градска, както и определени за зеленина имоти по улиците „Скопие", „Стефан Стамболов", „Даме Груев", „Ягода" и др.

От район „Източен" предвиждат обновлението на парк „Чайка", а от „Централен" са поискали изграждането на поливни системи на целия „Младежки хълм".

„Там всяко лято избухват пожари и възстановяването на системите за напояване с изграждането на хидранти би решило проблема не само със зеленината, а и със запалването на огън. Стойността на проекта е сериозна - около 6 млн. лв., но смятам, че щом сме спечелили европейски средства, трябва направим нещо голямо, а не да се занимаваме с малки кални петна по кварталите. Тях можем да обновим и с текущи средства от бюджета на общината", убеден е кметът на „Централен" Георги Стаменов.

На този етап обаче проектът е отхвърлен, защото в подножието на тепето понякога се извършва търговска дейност – там се правят различни фестивали и докато текат, работят павилиони за понички, кафе и други храни и напитки.

Вече 5000 домакинства са сменили печките на дърва и въглища с екологични уреди за отопление

Община Пловдив работи по още 2 програми за намаляване на праха във въздуха. Първата е за замяната на печките на дърва и въглища с климатици, отопление с пелети или на газ. По нея вече 5000 домакинства са изхвърлили старите уреди и са получили безвъзмездно нови. Пълната забрана за печки на дърва и въглища в Пловдив влиза в сила на 1 октомври догодина.

Предстои и въвеждането на забрани за т. нар. цапащи коли – от 1 октомври т. г. те няма да могат да влизат всяка година в карето между булевардите „Руски", „Цар Борис III Обединител", „Христо Ботев" и бул. „Шести септември". А от 1 октомври 2028 година ограничението влиза в сила и за т. нар. Голям ринг – заключен между булевардите „Копривщица", „Източен", „Христо Ботев" и „България". То ще важи от началото на октомври до 30 април всяка година.