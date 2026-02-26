Разпадащото се минало на Варна: Къщата на Иван Драсов между закона, риска за хората и безсилието

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В града има над 480 архитектурни недвижими културни ценности - 81 са в лошо състояние, а 40 - в риск

Архитектурен паметник в сърцето на Варна се руши, докато институции и собственици си прехвърлят отговорността, а решенията остават в бъдещето. Преди дни

масивни парчета мазилка и бетон се откъснаха от фасадата

на красивата сграда в сърцето на Морската столица и се стовариха върху паркирания наблизо автомобил.

Сградата се намира в историческия център на града, на метри от областната управа, на ул. "Преслав" 51. Тя е бившият дом на общественика Иван Драсов – емблематично име в българската история.

Днес обаче къщата е по-скоро символ на институционален застой, отколкото на културно наследство. Част от балкона се е откъртила, паднала е първо върху защитната мрежа, опъната край фасадата, но тежестта е била достатъчна, за да отскочи и да се стовари върху автомобила, чупейки предното стъкло.

Случаят не е изолиран. По данни на Министерството на културата, изнесени в отговор на бившия вече министър Мариан Бачев на парламентарно питане, във Варна има над 480 архитектурно-строителни недвижими културни ценности. От тях 81 са в лошо състояние, а 40 са определени като "в риск". Щетите по колата, върху която падна мазилка от сградата.

Къщата на Драсов попада именно в тази тревожна категория. Ниските температури през зимата допълнително влошават ситуацията.

"Студът води до напукване на фасадите и падане на елементи", обясни главният архитект на район "Одесос" Венелин Марков. В комбинация с годините на занемаряване резултатът е предвидим – опасност за хората и имуществото.

Сградата има сложен статут - собственост е на община Котел,

на която Иван Драсов я дарява, а частна фирма притежава търговския обект на първия етаж.

Кметът на Котел Коста Каранашев разказа за "24 часа", че имотът е публична общинска собственост, придобита чрез дарение – а това по закон означава, че не може да бъде продаден. Единственият възможен вариант е отдаване под наем, но той е практически неприложим. Причината – необходимият основен ремонт би струвал между 500 хил. и 1 млн. лева, а законът позволява наемни договори за ограничен срок, който не дава сигурност на инвеститорите. Край сградата има лента, която забранява минаването.

"За малка община като Котел такъв ремонт означава да изразходваме почти целия си свободен ресурс за една година. Това би лишило хората от други базови услуги", признава кметът.

По думите му сградата е в лошо състояние от години, след като държавна институция, която я е ползвала под наем, се е изнесла. Последвали са незаконни настанявания, вандализъм и дори съдебни процедури. Общината е действала само аварийно – с обезопасяване, ламарини и временни мерки.

Милен Пантелеев, представител на варненска компания с опит в реставрацията на сгради с културна стойност, разказа за "24 часа", че от фирмата са подали официално инвестиционно предложение до община Котел, включващо не само евентуална покупка, но и различни варианти за дългосрочно партньорство.

"Имахме две срещи с кмета и внесохме намерението си. След това – никакъв официален отговор", твърди Пантелеев.

Липсата на реакция е охладила интереса на фирмата, а идеята сградата да бъде реставрирана и превърната в хотел е останала на хартия.

Кметът на Котел обаче е категоричен, че реално работещо и законово издържано предложение не е имало, а публично-частните партньорства крият риск общината да загуби контрол върху дарения имот.

От община Варна твърдят, че са предприети всички възможни действия в рамките на техните правомощия. Още през 2015 г. са дадени указания за аварийно обезопасяване и изготвяне на проект за фасадна реставрация. След години бездействие от страна на собствениците през 2019 г. общината временно обезопасява тротоара, а през 2022 г. изгражда защитен тунел за пешеходците.

В момента община Котел очаква изготвяне на проект за реставрация,

който трябва да бъде готов през април. След това ще стане ясно колко ще струва ремонтът и ще започне търсене на външно финансиране – от държавата, министерства и програми за културно наследство.

Дотогава обаче опасността остава. Къщата на Иван Драсов продължава да се руши, а всеки следващ паднал камък напомня, че българското културно наследство не загива внезапно – то се разпада бавно, под тежестта на закони, липса на средства и отложени решения.

Иван Драсов е български националреволюционер, общественик и държавник, близък съратник и доверено лице на Васил Левски.