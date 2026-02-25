ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нидерландец загина на ски писта над Банско

Скиор СНИМКА: PIXABAY (Илюстративна)

Турист от Нидерландия е загинал, след като при спускане по писта 16 - „Пионер" в местността Чалин валог над Банско е изгубил контрол над ските си, излязъл е извън очертанията на трасето и се е ударил в дърво. Инцидентът е станал около 16 ч.

На място незабавно са пристигнали спасителни и медицински екипи, които са оказали помощ, но въпреки усилията им, 63-годишният мъж е починал, съобщава БНТ.

Причините за инцидента все още се изясняват. По първоначална информация се предполага, че скиорът е загубил контрол, заради висока скорост и е напуснал пистата, което е довело до фаталния сблъсък.

Скиор СНИМКА: PIXABAY (Илюстративна)

