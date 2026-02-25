8 от БСП срещу Йотова - оставиха орязването на секциите извън ЕС (Обзор)

Отложиха влизането в сила на район "Чужбина" за 2028 г., определените вече четири мандата остават в България

126 народни представители блокираха ветото, с което президентът Илияна Йотова опита да спре ограничаването на изборните секции в страни извън Европейския съюз до 20. Така промените в Изборния кодекс ще влязат в сила след обнародването им в “Държавен вестник” и още на 19 април сънародниците ни във Великобритания, САЩ, Турция, Канада и други страни извън ЕС ще гласуват в до 20 секции извън тези в консулствата и посолствата.

За да бъде отхвърлено ветото на държавния глава, трябват 121 гласа. А осем депутати от БСП се превърнаха в предопределящ фактор - без тях ГЕРБ, “Възраждане”, ИТН и двама независими събираха едва 115 гласа. И този път от залата липсваха Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Ден по-рано новото ръководство на БСП и лидера Крум Зарков призоваха 19-те си депутати да подкрепят ветото. В сряда от пленарната зала отсъстваха 4-ма, а 8 директно се опълчиха. Това са

трима от министрите от кабинета “Желязков”

- Атанас Зафиров, Борислав Гуцанов и Иван Иванов, Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Мая Димитрова, Деян Дечев и Петър Кънев.

С това си действие те не спазиха нарочно политическо решение на Изпълнителното бюро и допринесоха за нарушаване на конституцията, в която са се клели и която гарантира всеобщо и равно изборно право на българските граждани, реагира веднага Крум Зарков. Той специално дойде до парламента, за да обяви, че нито един от осемте

няма да попадне в листите

на БСП за 19 април.

Кънев, Стойнев и Зафиров обаче още преди седмици сами обявиха, че се отказват. Първите двама са изчерпали и лимита си - социалистите имат ограничение от 12 г. в парламента. Кънев обаче е гражданска квота и за него рестрикцията не важи. Лидерът Крум Зарков дойде в парламента, за да критикува своите, които гласуваха срещу ветото. СНИМКА: Румяна Тонева

Трима от ДПС-НН също подкрепиха охвърлянето на ветото при окончателното гласуване. Веднага след това зам.-председателката на групата им Искра Михайлова определи случилото се като техническа грешка и уточни, че те ще изискат вотът им да се отчете като “против”. Това обаче няма да промени решението на НС за ветото.

Мотивите на президента Йотова бяха подкрепени от ПП-ДБ, ДПС, АПС и седем от БСП.

Никой не скри причината за измененията - отварянето на по-малко секции най-вече в Турция, с обяснението, че така ще се намали външната намеса в българските избори. Затова и МЕЧ се въздържаха при гласуването - искаха ограничението да е само за южната ни съседка, но не и за САЩ, Великобритания, Канада и др.

Хамид Хамид от ДПС-НН видя в рестрикцията

продължаване на възродителния процес

Тези хора не отидоха доброволно в Турция. Това издевателство върху тези хора продължава. Ограничаването на права също е форма на насилие, каза депутатът. И се закани в следващия парламент да предложат отпадане на уседналостта за местни избори и на ограниченията за гласуване на евровот.

АПС пък обяви, че

ще сезира Конституционния съд

за ограничаване правата на сънародниците ни зад граница.

Надежда Йорданова от ДБ се възмути, че правилата за вота се обсъждат 6 дни след като вече е ясно кога ще са парламентарните избори.

Секциите в чужбина са въпрос на законодателна уредба. Моето мнение е, че промените не трябва да се случват в момент, в който предстоят избори, каза и шефката на групата на БСП Наталия Киселова, защитавайки позицията на “Позитано” 20. Със 126 гласа промените в Изборния кодекс бяха приети повторно от НС СНИМКА: Румяна Тонева

Приемането на промените в Изборния кодекс ще отложи създаването на район “Чужбина” за 2028 г. Сънародниците ни зад граница остават без четирите мандата, които ЦИК им отреди преди дни за сметка на депутатски места от България.