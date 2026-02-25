Лорер: Съдът потвърди - изказванията на Костадинов за мен са дискриминационен тормоз

"С окончателно решение съдът потвърди: изказванията на Костадин Костадинов спрямо мен са дискриминационен тормоз. Лидерът на „Възраждане" вече е официално осъден за език на омразата". Това написа Даниел Лорер във фейсбук профила си, като допълни, че това "не е лична победа, а институционална диагноза".

"Преди година бях изключен от „Продължаваме промяната", защото отказах да престъпя моралните си принципи и да сътруднича с „Възраждане" за председател на парламента и служебен премиер. Тази седмица Върховният административен съд (ВАС) доказа, че съм бил прав", започна публикацията си Лорер, като по-нататък посочва, че свободата на словото не е лиценз за унижение и, че политическият опонент се побеждава с визия, а не с дехуманизация по етнос или вяра.

"Бях отстранен от „Продължаваме промяната" заради позицията си, но днес съм напълно реабилитиран. Изключването от партия е политически акт, но отказът от принципи е морален фалит", написа още той.

Лидерът на партия „Възраждане" Костадин Костадинов беше обвинен в дискриминация и реч на омразата срещу депутата от ПП-ДБ Даниел Лорер, основано на еврейския му произход, след серия публикации във Фейсбук в периода 2022 - 2023 г., в които Костадинов използва редица определения по негов адрес, изобразявайки го като влечуго и наричайки го "чужденец", "чужд агент", "национален предател", "античовек", "субект", "нелицеприятно същество", "наричащ българите племе", искащ "нас, българите да ни няма, а държавата ни да изчезне", "превърнал държавата в колония" и др.