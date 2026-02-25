Проверяват скъпо ли е мантинели по пътищата да струват 500 млн. евро (Обзор)

Уволниха шефа на АПИ

Тестове за рак струват 10 пъти повече в обществена поръчка

Пълна проверка на обществените поръчки в министерствата и агенциите е разпоредил още миналата седмица служебният премиер Андрей Гюров.

Първа нередности откри регионалната министърка Ангелина Бонева в търг за 490 млн. евро без ДДС. Предметът на поръчката е доставяне и монтиране на ограничителни системи по пътищата за следващите 5 г. А вече е разпореден и одит.

В сряда Бонева уволни и шефа на Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ) инж. Йордан Вълчев. Неговото място зае временно Стоян Николов, който и досега бе в Управителния съвет.

Има сериозни съмнения за неправомерни решения на комисиите, които са избирали изпълнителите. Има съмнения за цените, на които са избрани изпълнителите, които потенциално превишават заложените прогнозни стойности, каза финансовият министър Георги Клисурски след заседанието на правителството.

Здравният министър Михаил Околийски и финансовият Георги Клисурски дадоха подробности за първите проверени поръчки. Снимка: Николай Литов

Проверка на “24 часа” показа, че има четири подадени жалби срещу тази поръчка и тя е спряна. Те са от австрийска фирма и от две турски обединения.

Обществената поръчка бе обявена от пътната агенция през септември м.г., буквално в дните, в които изтичат действащите дотогава договори.

В новата страната е разделена на 6 района

и всеки кандидат е имал право да подаде оферти най-много за два от районите.

Първата жалба е подадена още с откриването на процедурата от австрийската компания “Фосталпин Кремс Финалтехник”. Според нея възложителят – АПИ, е отишъл отвъд европейските стандарти и иска специфични профили на мантинелите – дву и три вълнови, и конкретен размер на тръбните ръкохватки. Хармонизираният за ЕС стандарт изисква само те да са с различна степен на задържане на превозните средства в зависимост от това на какви пътища се поставят.

Жалбата е била подадена пред КЗК, която я намира за неоснователна, фирмата губи и обжалването пред ВАС. Това е причината за забавянето на старта на процедурата, защото докато минат съдебните процедури, става средата на декември. Старите договори са изтекли, с изключение само на един от районите и сега на по-голямата част от пътищата в страната не се сменят мантинели дори когато при произшествие се повредят.

Любопитното е, че “Фосталпин” все пак подава оферта за една от обособените позиции на поръчката, но е отстранена, след като е отворена ценовата ѝ оферта. В решението на вече бившия шеф на АПИ по този повод пише, че той се мотивира със заключението на тръжната комисия от нейния протокол. Когато обаче се отвори самият протокол, той излиза на сайта с огромни червени правоъгълници, които закриват текста. (Виж снимката.)

Протоколът, в който се описва защо е отстранен участник в процедурата, е публикуван на сайта на Агенцията за обществени поръчки с големи червени правоъгълници, така че да не се разбере какво пише в него.

Това е само за една от шестте позиции. От останалите пет за две вече има избран изпълнител – това е обединение между фирмите “Юпитер 05” АД и “Аква констракшън” ЕООД. Първата е отдавна в този бранш и редовно печели поръчки за мантинели и пътни знаци, докато втората се явява за първи път и е съвършено непозната в бранша. Тя има дял от 17% в обединението, като в офертата е посочено, че ще изпълнява ролята на “координатор на договорите” и ще поеме административното им обслужване. Но обединението получава 100 точки от 100 възможни и ще доставя мантинели през следващите 5 г. за Южния централен и Югоизточния район. Производствената база на “Юпитер 05” се намира в Пловдив.

Договори обаче все още не са подписани и не е ясно кога ще стане това, тъй като в КЗК преди няколко дни са внесени три жалби срещу решенията за избор на победители – две от турско обединение - “Кирач”, което включва три фирми от южната ни съседка, и едно пак от турското обединение “Бурса 16”. Те са отстранени, като отново причините не може да се разберат, защото протоколът, който описва мотивите, е публикуван със зачертан текст. Жалбите им все още не са придвижени от КЗК.

Две съмнителни поръчки откри здравното

министерство Първата е за доставката на тестове за скрининг на рак на маточната шийка и колоректален карцином за 10,4 млн. евро.

Подобни тестове на пазарни цени са между 2 и 3 евро, а в поръчката са между 30 и 35 евро.

Говорим за разлика от 10 пъти. Разбира се, трябва да видим на какво точно се дължи, обясни Клисурски. Тази поръчка е приключила, но в момента здравното министерство я разглежда заедно с Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ).

Категорично заявявам, че твърденията за “десетократно завишени цени” при обществената поръчка за скринингови тестове не отговарят на истината и на фактите, написа по-късно в позиция бившият здравен министър Силви Кирилов. В нея той обяснява, че се сравняват аптечни бързи тестове с количествен фекален имунохимичен тест – FIT, избран за националната програма за скрининг на колоректален рак. Това са различни технологии и различен клас медицински изделия, уточнява той.

Втората спряна поръчка от здравния министър Михаил Околийски е за охрана на обекти на здравното министерство. Прогнозната стойност е за близо 730 000 евро без ДДС. Обявена е в последния работен ден на предишния екип в министерството и е с пряко договаряне.