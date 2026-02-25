Полицаят Папалезов, пил кафе в неделя с министъра: Не съм бил принуден (Обзор)

Президентът Илияна Йотова подписа указа за освобождаването на главния секретар на МВР Мирослав Рашков

Служебният вътрешен министър Емил Дечев и главният секретар на МВР Мирослав Рашков сблъскаха позиции от трибуната на парламента, където бяха извикани от депутатите за изслушване по разследването за шестте трупа в хижа “Петрохан” и на връх Околчица.

Дечев отрече да е притискал полицаи - поискал само да се запознае със справка. Мирослав

Рашков изрази притеснения за разследването

и се противопостави на мотивите, с които новият министър предложи отстраняването му от поста на главен секретар, единият от които е мълчанието му по случая “Петрохан”. Часове по-късно президентът Илияна Йотова подписа указа за освобождаването на Рашков.

Още във вторник прокуратурата обяви, че е започнала проверка по сигнали на депутати от ИТН и на двама висши полицаи (Рашков и заместника му Явор Серафимов - бел. авт.), които твърдят едно и също - служебният министър притиска разследващи. В сряда в парламента стана ясно защо - министърът извикал на среща шефа на криминалната полиция Ангел Папалезов. Пили кафе в ресторант, което по думите на Рашков било недопустимо. Той обясни, че информация се дава само по официален ред чрез деловодната система и през главния секретар.

“Не съм се почувствал принуден да извършвам каквото и да било извън служебните си задължения, както и

не са давани никакви указания относно действията по

разследването”, заяви самият Папалезов пред депутатите. Разказа, че в неделя му се обадил Емил Дечев с искане да получи информация за разследването по “Петрохан”. Информирал прекия си началник в Националната полиция, както и директора Захари Васков. Уточнили, че ще запознае министъра с информацията, вече изнесена на двата големи брифинга с разрешението на прокуратурата.

Срещата в ресторанта била 10-15 минути

Представил кратката анотация и не получил никакви указания, освен да се яви с хората си в понеделник в кабинета му, за да го запознаят допълнително с действията си. Папалезов призна, че е докладвал на много министри и главни секретари, но за първи път го викали в ресторант. Ангел Папалезов, Захари Васков и Мирослав Рашков (от ляво на дясно).

Емил Дечев потвърди думите му и обясни, че дори да иска, няма как да се меси в разследването, защото криминалистите и разследващите полицаи работят по две досъдебни производства, ръководени от различни прокурори.

Заради срещата в ресторанта и сигналите до прокуратурата служебният министър е ходил в ГДБОП в сряда сутринта, за да даде сведения, съобщи служебният премиер Андрей Гюров. От прокуратурата уточниха, че не са искали подобно действие от МВР шефа.

