Протестиращи излязоха с искане за оставката на Борислав Сарафов (Снимки)

Граждани протестират пред Съдебната палата в София с искане за оставка на изпълняващия функциите (и.ф.) главен прокурор Борислав Сарафов. Събитието е организирано от инициативата „Правосъдие за всеки“ и е под наслов „Операция: Нищожен 2“. В района има засилено полицейско присъствие.

Движението в района е ограничено. Според организаторите Сарафов е политическо назначение на ДПС и изпълнява безпрекословно политически поръчки, като държи цялата прокуратура в "желязна хватка", управлява я еднолично и определя по какво да се работи и по какво не. Протестиращи излязоха с искане за оставката на Борислав Сарафов Снимка: Георги Палейков

Докато Сарафов не освободи кабинета на четвъртия етаж, протестите ще продължат и ще сигнализираме Европейската прокуратура за погазване на върховенството на правото. Утре е последната възможност за Висшия съдебен съвет (ВСС) за поправителен изпит, каза пред медиите адвокат Величков Величков от "Правосъдие за всеки", предаде БТА.

Идват избори, а избори с този човек не могат да се правят, вместо да подаде оставка и да си тръгне, след като изтекоха два пъти по шест месеца, той започна проверка на министъра на вътрешните работи, каза пред протестиращите Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България". Той допълни, че Пеевски е изнервен и привиква в хотел "Берлин" хора от ВСС и от други институции в съдебната власт и им се кара защо не вървят нещата. Конструкцията обаче се пропуква – днес 15 прокурори от Асоциацията на прокурорите в България са подкрепили прокурор Владимир Николов, каза Мирчев. Протестиращи излязоха с искане за оставката на Борислав Сарафов Снимка: Георги Палейков

Знам, че в момента едни две прасенца стоят и броят колко хора са излезли и правят сметката утре трябва ли да са със скъсани минискуси и да няма кворум или могат да се появят и да кажат, че пак няма да изпълнят закона и няма да премахнат нелегитмния главен прокурор или пък може би да го махнат, каза пред протестиращите председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев. От нас зависи, тук на площада, да им кажем, че няма да стане по този начин с този прокурор да продължат да тормозят българските граждани, българските фирми и да вкарват всички с бухалките в затвора, без съд и присъда, каза Асен Василев.

В четвъртък пленумът на ВСС ще заседава, като единствената точка в дневния им ред е "Определяне на временно изпълняващ функциите на главен прокурор".