46 пожара са потушени през изминалото денонощие

През изминалото денонощие са потушени общо 46 пожара в страната, а пожарникарите са се отзовали на 82 сигнала за произшествия, съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН).

При пожарите няма загинали и пострадали, информира БТА.

С преки материални щети са възникнали 11 пожара, от които: пет в жилищни сгради, четири в транспортни средства, два други.

Без нанесени материални щети са възникнали 35 пожара, от които: два в сухи треви, горска постеля и храсти, 16 в отпадъци, 15 в готварски уреди и комини, 2 други.

Извършени са 34 спасителни дейности и помощни операции, от които: една при катастрофи в транспортни средства, 32 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР – пет, отстраняване на опасни предмети – четири, оказване съдействие на граждани – шест, отводняване – седем, оказване съдействие на други структури и ведомства – седем, други – три). Пожарникарите са съдействали и за транспортиране на един човек до лечебно заведение.

Лъжливите повиквания са две.