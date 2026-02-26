Политолог: Ограничението на секциите в чужбина е и завист към ДПС за вота в Турция

Забраната за отваряне на над 20 секции в страните извън ЕС се прави с идеята да се ограничат секциите в Турция. Другите партии през годините периодично са изпитвали завист към ДПС и гласовете, които те вземам там. Затова опитват да ги ограничат. Това каза пред Би Ти Ви политологът Даниел Стефанов.

Цветелина Пенева от Обществения съвет към ЦИК добави, че е имало разписание вариант за експериментално дистанционно гласуване, но след промените от 2022 година, когато машините станали принтери, това отпаднало. Тя определи ограничаването на секциите като драстично нарушение на добрите практики при провеждането на избори. Било тежък удар върху правата на българите в чужбина. И напомни как, когато преди имало такова ограничение, във Великобритания имало опашки, а някои се отказали да гласуват. Тя предположи, че ще има и изборен туризъм от Турция.

Двамата коментираха, че протоколът за попълване на резултатите от вота е сложен и трябва да бъде опростен. Пенева предложи секционните комисии да имат бърза писта за чисти протоколи с поне аритметично вярно сметнат вот. Идеята била да ги предават по-бързо след края на изборния ден.

За видеонаблюдението Пенева, че ще препоръчват как да се разполагат камерите, когато в секционните камери се брои вотът. Тя спомена и дори да се показва всяка една бюлетина.

Политическото доверие е ключово. Това липсва най-много в изборите ни, каза Стефанов. Той посочи че е противник на видеонаблюдението. Вадели се 5 секции с проблеми от 13 000 и почвало следене. Стефанов се застъпи за обучение на членовете на СИК.