Росен Плевнелиев: Изборни промени не трябва да се правят в последния момент

Изборни промени не трябва да се правят в последния момент. Това каза пред Би Ти Ви президентът (2012-2017 г.) Росен Плевнелиев по повод ограничаването на секциите за гласуване в страните извън ЕС.

Той напомни, че като държавен глава дори е инициирал референдум за дистанционно гласуване. Застъпи тезата, че партиите трябва да се разберат да няма късни промени в Изборния кодекс. И запита толкова ли е трудно след толкова избори те да се разберат за това какво работи, а ако не могат, да вземат пример от чужбина.

Според Плевнелиев ако наследилият го на поста Румен Радев спечели вота и стане премиер, ще е популист. Преди време хората показвали хората, с които ще работят, партията си, програмата си. Днес сме в избори, в които няма програма, няма хора, няма политически проект, каза Плевнелиев за партията на бившия командир на ВВС.

За кабинета на Андрей Гюров виждал ясно изразена логика как е създаден и какво ще свърши. Плевнелиев обясни как при първия създаден от него служебен кабинет през 2013 година имало протести, довели до падането на предишното правителство. Обадил се на Бойко Борисов и Сергей Станишев, тогава лидери на двете водещи партии. Поискал от тях да има пакт за правителство и ги питал за експерти като Ивайло Калфин, Томислав Дончев, но те отказали. Според Плевнелиев логиката им била права - така нямало как кабинетът да се пришие към някоя партия. Според него партийно правителство не води до бонус, а ущърб. А кабинета на Гюров бил пришит на ППДБ.

Според Плевнелиев кабинетът ще даде пълен комфорт на Румен Радев чрез изчегъртване, например в МВР. Първо, кабинетът нямало да бъде пришит към него, и почнал дори да го критикува. Как ППДБ се съгласиха да им пришият кабинета, като това ще доведе то това негативни за тях, запита Плевнелиев.

2026 г. и с парламентарните, и с президентските избори ще реши съдбата на България за години напред, каза бившият президент. И добави, че според ППДБ изчегъртването на ГЕРБ и ДПС ще продължи и с новото правителство. За протестите обясни, че от коалицията не реализирали потенциала - от 17% тогава паднали на 10.

Ще дойде време Румен Радев да бъде подкрепен от ППДБ за нов ВСС, каза Плевнелиев. И посочи, че ПП са заченати с омраза към ГЕРБ и дори гарантирали втори мандат на Радев въпреки сглобката.

Премиерът трябва да разсъждава институционално, каза за Гюров Плевнелиев. И попита кой плаши Емил Дечев. След като има проверка, да изчакаме да видим резултатите от нея, добави той..

България постигна историческата си цел да влезе в еврозоната. Оттам нататък обаче Европа започва да се променя. Ще има коалиция на желаещите - за общ капиталов пазар, за обща отбрана. Моята позиция е, че България трябва да е активна в тях, каза Плевнелиев. Страната ни била умна да влезе в Съвета за мир. От 100 президенти, които имал в телефона си, половината му писали да търсят контакт с Николай Младенов. Той работел ежедневно с Марко Рубио, държавен секретар на САЩ, а това е добре за България.

Голямо петно за България и много жалко, че не успяваме да имаме положителни новини по света. Ако аз бях на мястото на тази госпожа, щях да подам оставка, каза Плевнелиев за българската европрокурорка Теодора Георгиева. Вчера стана ясно, че е извършила сериозно нарушение - появи се клип от среща с Пепи Еврото, на който се твърди, че е Георгиева. В него той казва, че са решили тя да е европрокурорът ни. Решението дали да бъде предложена за уволнение ще е на европейските институции.

Като гражданин смятам, че отдавна трябваше Борислав Сарафов да подаде оставка. Като президент обаче това трябва да стане по законен начин, а не под натиск. Винаги съм вярвал в думата "мандат" и съм се чудил на хората, които узурпират длъжност. Работи и след това си тръгни достойно, каза Плевнелиев за изпълняващия функциите главен прокурор. Днес Пленумът на ВСС ще заседава по искането на правосъдния министър Андрей Янкулов за нов и.ф. на поста.

Обяснявам си с липсата на политическа воля и невъзможността да се създават политически мостове, каза Плевнелиев за това как сме станали държавата на изтеклите мандати. Бил притеснен и от популизма и това, че не могат да се намерят хората, които да направят реформи.

Като държавен глава, още докато бил президент, виждал как популистите превземат европейските столици. Според него политиците са популисти и демократи. "Популистите не са демократи. Доналд Тръмп е популист и не е демократ", каза Плевнелиев. Посочи, че президентът на САЩ дори казал по време на кампанията за първия си мандат, че Хилъри Клинтън е корумпирана и ще я арестува. "Какво се случи след това", риторично запита Плевнелиев. И добави, че олигархия и корупция не се борят така. Те възниквали на 3 места - обществени поръчки, къде стоят държавните пари и приватизацията.

Щял да се радва да види този български министър, който да извади всички обществени поръчки за пътно строителство. Но по-скоро бил негативно настроен, че ще има партийно заиграване.

По света винаги давал пример, че в България при протести правителствата падат. Имало 80 държави, където това не ставало. Даде пример със Сърбия.

За случая Петрохан посочи, че трябва пълна прозрачност и работещи институции. Запита как може човек да има 16 оръжия, а НПО да се казва Национална агенция за контрол на защитените територии. Как може една педофилска секта да има име на държавна институция, запита Плевнелиев.