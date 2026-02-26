5 години затвор за шофьор, причинил катастрофа с 3 жертви и 2 тежко ранени. Засега

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Върховния касационен съд

Пловдивският апелативен съд, като втора инстанция, потвърди присъда от 5 години лишаване от свобода за Велин Тотев от Чирпан. Той е признат за виновен от Окръжния съд в Стара Загора за това, че на 01.04.2022 г. край чирпанското село Зетьово, при управление на лек автомобил "Ауди A4", по непредпазливост е причинил смъртта на трима души и средна телесна повреда на други две лица, съобщиха от съда в Пловдив. Мъжът е лишен и от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 години.

Присъдата на старозагорския съд бе обжалвана пред апелативната инстанция от защитника на подсъдимия и от частните обвинители - родителите на една от жертвите на катастрофата. Апелативният съд прецени, че техните жалби са неоснователни.

Пред Окръжния съд делото е протекло със съкратено съдебно следствие, като подсъдимият е признал фактите в обвинителния акт. Поради това наказанието му, което първоначално е определено на 7 години и 6 месеца, е намалено с 1/3, съгласно задължителното изискване на закона в тези случаи. Така Тотев следва да изтърпи ефективно 5 години лишаване от свобода.

Но и това решение на Пловдивския апелативен съд не е окончателно, то подлежи на обжалване и протест пред Върховния касационен съд, което най-вероятно ще се случи.

Сред загиналите намясто тогава беше и 13-годишната Християна Стоянова от Чирпан. Подробности за зверската катастрофа с нея край село Зетьово "24 часа" разказа през юли 2023 г., когато започна делото срещу шофьора в Стара Загора.

Трагедията се разиграла на 1 април 2022 г. - първия ден от пролетната ваканция на учениците тогава. 7 тийнейджъри-приятели от Чирпан на възраст между 12 и 19 години решават да се разходят пеш до близкото село Зетьово. Там неотдавна били вдигнали православен кръст и младите хора, кой знае защо, обичали да се събират край него. "И нашето момиче обичаше да ходи там, два пъти сме я карали с колата", разказа през 2023 г. почернената майка Таня. Този път децата тръгнали пеш, разходката се оказала последната в живота на Християна.

В същото време 21-годишният по това време Велин Тотев решил да закара баба си до град Меричлери, където тя живеела. Тръгнал с колата на баща си "Ауди А4". Пътят за там минава през Зетьово.

В селото пък 80-годишната по това време Янка Савчева се почувствала зле и трябвало някой да я заведе в Чирпан на лекар. Помолила за това съседа си Гочо Димитров, на 63 години, който с личния си автомобил "Форд Фокус" понякога вършел подобни транспортни услуги на съселяните си. Уви, и за тях това пътуване било последното в живота им.

Съдбата сблъскала участниците в драмата някъде по средата на пътя между Чирпан и Зетьово към 15,50 часа - на прав участък по ремонтираното неотдавна шосе.

Според обвинителния акт, внесен в съда от Окръжната прокуратура в Стара Загора, на 1 април 2022 г., около 15,50 часа, по пътя от град Чирпан към село Зетьово, община Чирпан, по прав участък се движел лек автомобил, марка "Ауди А4", управляван от Велин Тотев. Водачът шофирал със скорост от 108 км/час. На задната седалка пътувала баба му.

По същия път и в същата посока вървяла пеша група от седем деца и младежи - загиналата Християна, на 13 г., и нейните приятели - 13-годишната С.С., 16-годишният Д.Д., 12-годишният Н.Ж., 13-годишната Р.Г., както и ранените при катастрофата 19-годишен Божидар В., и Наско А., на 15 г. Те се движели на групички по двама и трима. Най-отпред вървели Християна и Н.Ж., а след тях пострадалите момчета Божидар и Наско, зад тях - и останалите трима от тийнейджърите. Повечето вървели по затревения банкет, а някои - в края на пътната лента на асфалта, близо до него.

По същото време в обратна посока пътувал лек автомобила"Форд Фокус", управляван от Гочо Димитров. На предната дясна седалка до него седяла Янка Савчева. И двамата стават жертва на катастрофата.

Според обвинителния акт събитията след това се развили по следния начин: "При забелязване на групата пешеходци, Велин Тотев предприел маневра заобикаляне и автомобилът му навлязъл в насрещната пътна лента. Преди маневрата обвиняемият не намалил скоростта, нито се уверил, че насрещната лента е свободна, нито се съобразил с положението, посоката и скоростта на движение на пешеходците, при което настъпил челен сблъсък между двата автомобила. След удара лекият автомобил "Форд Фокус" се отклонил надясно, преминал през източния банкет и при навлизане в отводнителен канал се преобърнал по таван. Водачът Гочо Димитров починал на място, а неговата спътница Янка получила множество травматични увреждания и впоследствие починала на 11 април 2022 г.



След удара лекия автомобил марка "Ауди", управляван от Велин, се завъртял и ударил трима от пешеходците. Двама от тях са получили травми по тялото, а Християна Стоянова е починала на място. Тя е била ударена от лявата й страна, при което тялото й попаднало в отводнителен канал, на около 13,80 метра от мястото на удара. След удара лекия автомобил "Ауди А4" се завъртял по посока на часовниковата стрелка, преминал през банкета и се установил в крайно положение с предна част в западния водосточен канал". При катастрофата на място загина 13-годишната тогава Християна от Чирпан. Снимка: Архив на семейството

Според заключението на тройната автотехническа експертиза причините за катастрофата са несвоевременното възприемане н създалата се конкретна пътна обстановка от водача на лекия автомобил "Ауди А4", технически несъобразената му скорост на движение, недостатъчно осигуреното странично разстояние при предприетата маневра заобикаляне между лекия автомобил "Ауди А4" и групата младежи, както и навлизане в лентата за насрещно движение при наличие на друг автомобил.

Резултатите от проверката на шофьора за алкохол и наркотици са отрицателни. Не е открит алкохол и в кръвта на загиналия шофьор Гочо Димитров, нито на детето Християна.

На мястото на инцидента скоростта е ограничена с пътен знак до 70 километра в час, което според автотехническата експертиза означава, че колата на Велин се е движела с 38 км/час над допустимото. Експертите смятат, че ако ограничението е било спазено, шофьорът е могъл да спре до групата пешеходци и да изчака преминаването на другия автомобил, който през цялото време бил в своята си лента за движение. Вместо това, Тотев е решил да заобиколи групата, без да намалява скоростта, и така се забил челно в насрещната кола. Според обвинението, тя пък се е движела с 95 км/час.

Свидетелството за управление на обвиняемия не е отнето веднага, а по-късно, чак след като родителите на Християна подали жалба, според техния разказ. Младият мъж е задържан веднага след катастрофата за 72 часа с прокурорско разпореждане, след което той излиза на свобода срещу парична гаранция от 2500 лева.

В началото на делото магистрати изразиха мнението, че то започва в разумни срокове в сравнение с други подобни дела, които се отлагат с години.

Въпреки това Таня Стоянова, майката на загиналата Християна, беше сред майките, загубили децата си в катастрофи, които на 20 юни 2023 г. се срещнаха с тогавашния вътрешен министър и днешен депутат Калин Стоянов. Едно от искането им пред него бе когато има смърт в резултат на шофиране с превишена скорост, то да не се квалифицира като убийство по непредпазливост, както е в техния случай. Със същото искане, а и с други искания за промени в Наказателния кодекс, например да няма условни присъди при смъртен случай при катастрофа, в Чирпан през май 2023 г. бе организиран протест срещу убийствата на пътя. След смъртта на Християна в родиня й Чирпан се проведе протест срещу войната по пътищата. Снимка: Архив на семейството

"Настояваме още в случаите като нашия обвиняемите да не могат да искат дело по съкратената процедура, за да получат по-лека присъда. Допускаме, че шофьорът, който уби детето ни, ще направи точно това, на никой не му се влиза в затвора. Сега законът го позволява, но настояваме за промени занапред това да не се случва", каза тогава пред "24 часа" Таня Стоянова.

И позна - обвиняемият Велин Тотев избра точно този път.

В решението си сега апелативните магистрати приемат, че правната квалификация на престъплението е правилно приета от Окръжния съд, тъй като се основава на фактите по делото и за това отхвърли искането на защитата за промяна на квалификацията в по-лек състав на закона и по-леко наказание. Окръжният съд в Стара Загора правилно е приел, че смъртта на тримата пострадали и средните телесни повреди на двете момчета са в пряка причинна връзка само с извършените от подсъдимия две нарушения на правилата за движение по пътищата, е заключението на магистрарите в Пловдив.

В същото време те посочват, че при определяне на наказателната отговорност на подсъдимия Окръжният съд също правилно е приел превес на смекчаващите над отегчаващите отговорността обстоятелства. Подсъдимият е с чисто съдебно минало, на млада възраст - бил е на 21 години към 01.04.2022 г. Определят го и като личност с ниска степен на обществена опасност и поради добрите му характеристични данни - той е студент, работи. Непосредствено след инцидента е потърсил помощ, като се е обадил на тел.112, а това обстоятелство също облекчава наказателната му отговорност.

Още през лятото на 2023 г. родителите на Християна Таня и Илия Стоянови обявиха пред "24 часа", че искат справедливост и ще водят съдебната битка до край. "Нашето дете щеше са завърши 7 клас, искаше да продължи образованието си в нова паралелка, която открили в чирпанската гимназия по селско стопанство. Мечтаеше и да бъде известна - беше активна във фейсбук, държеше да има много последователи. Сега пак е известна, но защо по този начин?", не може да си намери място от мъка и до днес Таня Стоянова.