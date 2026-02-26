ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-дългото послание в България "Горди българи" ще представят на 3 март в Димитровград advertorial icon

Най-дългото послание в България "Горди българи", разположено върху 148-метрово бяло платно, чиято дължина символично съответства на годините от Освобождението ще бъде разгънато в Димитровград на националния празник - 3 март. В изработването на внушителното послание се включиха всички училища от община Димитровград. 148-метровото платно е съставено от 74 части с размери два на един метър и всяко от тях изразява различни патриотични сцени от историята на България. Инициатор на проявата е ОУ „П. Славейков" – Димитровград, което реализира проект по програмата „Димитровград на младите", финансиран и подпомогнат за реализацията си от Община Димитровград. Проектът, който носи името „Горди българи" има за цел да насърчи младите хора да изразят чрез творчество онова, което ги кара да се чувстват горди, че са българи. Посланията са изразени чрез стихове, откъси от песни, символи, рисунки, образи и други творчески елементи, реализирани върху платното с материали, използвани в учебния процес по изобразително изкуство. Проектът „Горди българи" е доказателство, че когато училищата, учениците и общността действат заедно, се създава силно, обединяващо и вдъхновяващо послание, посветено на българската история и национална идентичност.

В разгръщането на внушителното послание ще участват близо 200 ученици и учители, които ще разтворят огромното близо 150 метрово платно пред централния площад "България" по бул."Г.С.Раковски" посока запад от 10.30 часа на 3 март.

