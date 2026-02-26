ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кристалина Георгиева подкрепи усилията на Йемен за...

Влак прегази мъж, легнал на релсите в Пловдив (Обновена)

24 часа Пловдив онлайн

Влак Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Движението по някои направления е спряно, пътуващи към София чакат над 180 минути в кв. "Прослав"

Мъж е бил прегазен от влак тази сутрин в Пловдив, съобщиха за "24 часа" от БДЖ.

Инцидентът е станал около 6 ч. Самоличността на загиналият все още не е установена.

От БДЖ обясниха, че заради произшествието е ограничено движението по някои от направленията. Влакът за София например, който трябвало да пристигне в столицата в 9 ч., вече има над 180 минути закъснение, тъй като престоява на спирката в кв. "Прослав".

"Не може да се определи, но поне още няколко часа ще продължава следствието. В такива случаи от тях зависи. Полицията идва почти веднага, но докато не кажат край, не можем да пуснем движението", посочват от БДЖ. По техни данни ставало въпрос за неправомерно пресичане на железопътната линия.

От полицията уточниха, че сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 в 6,10 ч. По предварителни данни мъжът бил легнал на релсите между кварталите "Христо Смирненски" и "Прослав". Екип на Второ районно управление е запазил местопроизшествието, разследването продължава.

