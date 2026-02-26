ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пипнаха муле на 70 г., прибрало 17 000 евро и злато от ало измама в Габрово

Дима Максимова

Възрастна жена е станала жертва на ало измама СНИМКА: Pixabay

Криминалисти задържаха мъж от Стара Загора, съпричастен към телефонна измама. На 16 февруари в РУ-Габрово е получен сигнал от 82-годишна жена, че е била въведена в заблуждение по телефона от непознат, представил се за полицейски служител. От нея било поискано да съдейства за залавяне на телефонни измамници. Жената предала на непознат сумата от 17 000 евро и златни накити. В резултат от проведените оперативно-издирвателни мероприятия е задържано лицето, получило парите - 70-годишен жител на гр. Стара Загора.

Сумата, предмет на престъплението, не е възстановена, уточняват от полицията. Работата по случая продължава под надзора на Районна прокуратура – Габрово.

