Протести пред ВСС с искане оставката на Сарафов

1844
Протести пред ВСС с искане оставката на Сарафов СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Граждани протестират пред сградата на Висшия съдебен съвет (ВСС) с искане за оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. В района има засилено полицейско присъствие. Протестът е организиран от "Боец", пише БТА.

Днес Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще заседава по определянето на временно изпълняващ функциите на главен прокурор, предвижда дневният ред на Пленума, публикуван на сайта на ВСС. Това е единствената точка в дневния ред на Пленума за днес, а заседанието е свикано от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов

Снощи граждани протестираха пред Съдебната палата в София със същото искане.

