Почина актьорът и режисьор Асен Шопов

Почина големият рицар на българския театър Асен Шопов. Тъжната новина съобщиха от Съюза на артистите в България.

Шопов е роден на 16 февруари 1933 г. Завършва актьорско майсторство, а после и режисура във ВИТИЗ. Актьор е в Драматичен театър – Сливен и Държавен сатиричен театър. Последователно е режисьор е в Драматичните театри в Димитровград, Хасково,Военен театър, Бургас, Народен театър, Драматичен театър - Пловдив, Театър 199.

Поставил е на сцена над 150 постановки, режисьор е и на игралните филми "Вечни времена" и "Инструмент ли е гайдата?".

Награждаван е със "Златна роза" през 1974 г., "Сребърен леопард" от 1975 г., "Аскеер" за цялостно творчество през 2012 г., "Икар" през 2022 г. и много други.

"Голям творец, който не просто правеше театър, той го живееше с аристократично достойнство и непоколебима вяра в смисъла. За всички нас в Съюза на артистите в България, Асен беше символ на епоха, учител по мярка и човек, който знаеше как да превръща сцената в катедрала.

Благодарим ти за уроците, за мащаба и за споделената светлина, Маестро! Пътят ти към вечните сцени е осветен от обичта и аплодисментите на поколения българи.

Поклон пред светлата ти памет!", пишат от Съюза на артистите в България.