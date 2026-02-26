ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кристалина Георгиева подкрепи усилията на Йемен за...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22363040 www.24chasa.bg

Младежи се сбиха с търновец пред магазин, взеха ключовете за дома му и го обраха

Дима Максимова

[email protected]

2308

Кражба на пари и златни накити от жилище във Велико Търново разследват служители на местното полицейско управление. На 25 февруари около 19,30 ч. в района на голям търговски обект в областния град 39-годишен местен жител е влязъл в пререкания с група младежи. В резултат на това е бил ударен и съборен на земята. При падането от дрехите му са изпаднали ключове за жилището му. Младежите знаели къде живее, взели ключовете и отишли в дома му. Там намерили и задигнали пари и златни накити.

След намесата на полицията е установен единият от извършителите - 17-годишен местен жител. Той е предал част от инкриминираните вещи, съобщиха от полицията.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание