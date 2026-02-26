Младежи се сбиха с търновец пред магазин, взеха ключовете за дома му и го обраха

Кражба на пари и златни накити от жилище във Велико Търново разследват служители на местното полицейско управление. На 25 февруари около 19,30 ч. в района на голям търговски обект в областния град 39-годишен местен жител е влязъл в пререкания с група младежи. В резултат на това е бил ударен и съборен на земята. При падането от дрехите му са изпаднали ключове за жилището му. Младежите знаели къде живее, взели ключовете и отишли в дома му. Там намерили и задигнали пари и златни накити.

След намесата на полицията е установен единият от извършителите - 17-годишен местен жител. Той е предал част от инкриминираните вещи, съобщиха от полицията.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.