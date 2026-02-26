Министър Ангелина Бонева е на работно посещение в Брюксел по покана на ЕК

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева е на работно посещение в Брюксел по покана на ЕК. В рамките на посещението си в Брюксел министър Бонева ще проведе среща с Рафаеле Фитто – заместник‑председател на ЕК по сближаване и реформи, за обсъждане на изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост и други въпроси от общ интерес. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Програмата включва и работна среща с г-жа Мария Алвеш - директор на дирекция „Изграждане на административния капацитет и програмно изпълнение II" в ГД Регионална и селищна политика в ЕК, във връзка с Програма „Развитие на регионите" 2021-2027 г., включително теми, свързани с приоритетите и възможностите за инвестиции в регионалното развитие за програмния период след 2027 г.

В следобедните часове Ангелина Бонева ще участва в министерския панел на конференцията на високо равнище на тема „Източните региони на ЕС, граничещи с Русия, Беларус и Украйна". В рамките на събитието ЕК ще представи новия механизъм EastInvest („Инвестиции на Изток"), който се очаква да осигури близо 28 милиарда евро частни и публични инвестиции в региони в България и още 8 страни от източния фланг на ЕС. Министър Бонева има мандат от Министерския съвет да представлява правителството, да ускори включването на страната в новия механизъм, за да може България в максимална степен и в оптимални срокове да се възползва от новите финансови възможности.