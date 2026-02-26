Пети час дебат във ВСС кой трябва да решава за Сарафов - пленумът или прокурорската колегия

Пети час вече продължава дебатът във ВСС по искането на правосъдния министър Андрей Янкулов пленумът на ВСС да определи друг и.ф главен прокурор, а не Борислав Сарафов. Дискусията е главно върху това кой е компетентен да решава за и.ф. - пленумът или колегията, като надделява мнението, че е колегията.

В началото на дебата във ВСС от "Правосъдие за всеки" и БОЕЦ протестираха пред сградата. Около 10 часа една част от хората се отправиха към Съдебната палата, където на четвъртия етаж се намира кабинетът на Сарафов. Те поискаха и.ф. главния прокурор да излезе при тях. Когато това не стана, започнаха да хвърлят яйца и да налитат на съдебната охрана. После на място дойде и жандармерия.

През това време във ВСС обсъждаха дали пленумът е компетентен да сменя и.ф. главния прокурор.

В началото на заседанието правосъдният министър Андрей Янкулов обяви, че при посещението си в Прокурорската колегия поставили добро начало. "Нито за момент не се излезе от добрия тон и това е начинът, по който трябва да се случват нещата", каза Андрей Янкулов. После отново представи искането си пленумът да назначи друг за и.ф. главен прокурор. Той се позова на становището на Наказателната колегия на ВКС, според която след 21 юли 2025 г. Сарафов не е легитимен.

Според него събитията след поставянето на Борислав Сарафов на поста, не доказали заявката за изваждане на прокуратурата от калния терен.

Втората заявка на Сарафов била, че прокуратурата не може да продължи напред без изясняване на казуса "Осемте джуджета". "Но след това видяхме, че нищо не беше изяснено", подчерта Янкулов. Той обърна внимание и, че вчера сме получили поредния удар върху българското правосъдие, имайки предвид казуса с европейския прокурор Теодора Георгиева.

Янкулов каза още, че тези дни получил много въпроси защо точно сезира пленума на ВСС. Той обясни, че виждайки ситуацията, при която много съдилища не признават легитимността на главния прокурор, трябвало да реагира много бързо. Освен това съдии да не признават главния прокурор било нетърпима ситуация. Според него, ако Прокурорската колегия запази своето тълкуване, то временният мандат на Сарафов може да се окаже безсрочен. Той обърна внимание и на факта, че Сарафов вече почти три години е на поста като изпълняващ функциите.

След кратко мълчание от страна на членовете на ВСС първи думата взе Огнян Дамянов от Прокурорската колегия, който постави въпроса дали Пленумът е компетентен. После изложи хронологията около определянето на Сарафов за и.ф. главен прокурор през юни 2023 г. Припомни, че това станало на заседание, което продължило два часа, като в началото било обсъдено дали Прокурорската колегия е компетентна да определи и.ф. главен прокурор. Огнян Дамянов добави, че тогава самият той не е предполагал, че две години и осем месеца по-късно ще продължава да бъде член на ВСС, а Сарафов - и.д. главен прокурор. Той попита и защо, след като има толкова несъгласни, никой не е сезирал ВАС, след първия път, когато съдът каза, че министърът на правосъдието няма правен интерес. Припомни и че и.ф. шеф на ВАС е определен от Съдийската колегия.

Атанаска Дишева пък застъпи становището, че пленумът на ВСС е компетентен да решава за и.ф. главен прокурор и и.ф. шеф на ВАС. Единият й аргумент беше, че конституцията и съдебният закон са извели тримата най-висши ръководители - шефовете на ВКС и ВАС и главния прокурор, на отделен ред от другите административни ръководители. Тя изтъкна, че не може тримата да се поставят на една плоскост с другите административни ръководители.

Според нея не могат на равна нога да бъдат поставяни правомощията на главния прокурор и правомощията на председателите на ВКС и ВАС. И тя припомни, че бившият министър Атанас Славов оспори пред ВАС назначаването на Сарафов, а тричленен състав на ВАС посочи, че правосъдният министър няма правен интерес да оспорва назначаването. Но обърна внимание, че основният спорен въпрос - дали прокурорската колегия е компетентна, ВАС е отказал да се произнесе, защото е приел, че жалбата на министъра е недопустима. След поредното четене на съдебния акт, тя стигнала до заключението, че съдът се е опитал да тълкува правна норма по целесъобразност. В определението не се съдържало кой е компетентният орган. Но според нея към днешна дата отново трябвало да се обсъди кой е компетентният орган да определя и.ф. главен прокурор. На първо място било изтеклото време. Две години и осем месеца не можели да се определят като много кратък период от време. Освен това нямало ограничения на правомощията на и.ф. главния прокурор. Практиката доказала, че Сарафов издавал методически указания, но нито веднъж не е сезирал ВКС и ВАС с искане за постановяване на тълкувателни решения. Според нея, ако пленумът на ВСС реши за Сарафов, никак нямало да се отрази на решението на Съдийската колегия за и.ф. шеф на ВАС. И това било, защото никой нямало да има правен интерес да сезира ВАС. "Твърдяната драма какво ще се случи с нашето решение за и.ф. шеф на ВАС е само за сплашване и няма как да бъде възстановен Георги Чолаков, защото мандатът му като председател на ВАС изтече през ноември 2024 г. ", посочи Дишева.

След продължило повече от 40 минути изказване тя заключи, че трябва да бъде назначен нов и.ф. главен прокурор, защото Сарафов не се справял със своите задължения на главен прокурор. И се обърна към Прокурорската колегия да се аргументира защо смята, че Сарафов е единствен подходящ за главен прокурор.

Вероника Имова от Съдийската колегия изрази обратната теза. Тя каза, че споделя тревогите на министъра, но трябвало да се каже защо се стигна дотук. После разви тезата, че когато тримата големи не са титуляри, а и.ф. за тях се произнася съответната колегия.

Шефката на ВКС Галина Захарова застъпи виждането, че изпълняващите функции главен прокурор и председатели на върховните съдилища трябва да бъдат определени от съответните колегии.

Тя съобщи и че във ВКС е готово искане за образуване на тълкувателно дело, но се изчаква решението на Конституционния съд. "От КС чакаме решение относно разпоредбата на съдебния закон, а оттам практиката е отново в ръцете на съдилищата", каза тя. Според нея не бива да се упреква съдът, че отделните състави по различен начин тълкуват дали Сарафов има право да ги сезира с искания. Тя също така каза, че има много искания, направени преди 21 юли 2025 г.

Според нея всеки може да предложи на двете колегии смяната на и.ф. Дали това искане ще бъде разгледано, или не, било въпрос на колегиите. В този контекст Захарова възприемала и искането на министър Янкулов. Тя самата също би предложила на Прокурорската колегия да осмисли избора си на и.ф. главен прокурор. И припомни, че след като са се появили първите становища на ВКС относно дали след 21 юли 2025 г. Сарафов е и.ф., на сайта на прокуратурата се появила позиция с недопустими квалификации за съдиите. Появила се тезата, че със становището на съдиите ще възтържествува несправедливостта. "Много трудно можем да обясним на обществеността процесуално допустимите ситуации. За мен престижът на ВКС беше съществено накърнен, без всякаква защита, от който и да било орган в България", каза Захарова.

Цветинка Пашкунова от Съдийската колегия също застъпи виждането, че колегията трябва да определи и.ф. главен прокурор, а министърът няма правомощие да предлага. Тя изтъкна, че няма съдебен акт срещу дисциплинарно производство на прокурорската колегия, образувано по искане на и.ф. главния прокурор. Тя предложи искането на министъра да се остави без разглеждане.