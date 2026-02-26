Общественият съвет по околна среда в Русе прие правилник

Встъпителна среща за учредяване на Обществения съвет по околна среда се проведе в зала „Св. Георги" в сградата на Община Русе. В събитието участваха кметът Пенчо Милков, заместник-кметът Никола Лазаров, директорът на дирекция „Екология и зелена градска среда" проф. Любомир Владимиров, новият областен управител на Русе Орлин Пенков, представители на институции, неправителствени организации и гражданския сектор. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Кметът Пенчо Милков открои значението на Съвета като израз на активна гражданска позиция и отговорност към развитието на града. „За мен е важно Съветът да бъде активен партньор – да предлага конкретни решения, да поставя ясни критерии и да следи за реалното изпълнение на мерките. Очаквам критика, съвети и идеи. Резултатите трябва да бъдат измерими и видими за гражданите. Община Русе ще работи открито и в постоянен диалог със Съвета. Само с експертна подкрепа и обществено участие можем да гарантираме устойчива екологична политика и по-чиста среда за всички", заяви Пенчо Милков.

За включване в Съвета са изявили желание 51 души. Приет беше Правилник за организацията и дейността му, с което се създава ясна нормативна рамка за неговото функциониране. Предстои кметът на Община Русе да утвърди поименния състав със заповед, след което Съветът ще започне работа в пълен обем.

На срещата бяха обсъдени с граждани и представители на РИОСВ-Русе конкретни мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух. Въведената система ДОАС от февруари е дооборудвана с модул за непрекъснато измерване на формалдехид и данните са видими на сайта на Община Русе заедно с тези от всички други измервателни станции.

В изказванията си гражданите поставиха въпроси за показване на данните на ДОАС станцията в реално време, за подобряване на миенето на улиците и снегопочистването, за залесяването и поливането на дърветата и др.

Сред дискутираните теми беше и новото местоположение на автоматичната измервателна станция „Петър Берон". След съвместна проверка с РИОСВ – Русе са предложени две възможни локации, които ще бъдат съгласувани с компетентните институции. Това са теренът до флотската кула, който е общинска собственост, и теренът на пл. „Васил Левски' – пред Професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоплаване. Община Русе ще обобщи информацията и ще подготви документацията, която ще бъде предоставена на РИОСВ – Русе, Регионална лаборатория - Русе и Изпълнителната агенция по околна среда, за изразяване на предварително становище и стартиране на процедура по създаване на комисия за определяне на местоположението.

Заместник-кметът Никола Лазаров представи информация относно изпълнението на мерките, заложени в Програмата за качество на атмосферния въздух. В рамките на програмата Община Русе предприема действия в няколко основни направления. През 2025 г. приключи подмяната на отоплителни уреди по проекта LIFE IP CLEAN AIR и като резултат бяха монтирани над 1400 екологични уреда – климатици, пелетни и газови инсталации. В момента продължава новата процедура „За по-чист въздух" по Програма „Околна среда" 2021–2027, като вече са подадени 736 заявления от граждани за подмяна на стари отоплителни устройства.

Местната администрация изпълнява и проект за подобряване качеството на въздуха чрез озеленяване на градската среда. Предвидено е залесяване и облагородяване на участъци по бул. „Цар Освободител", бул. „Липник" и част от бул. „Христо Ботев", както и на междублокови пространства в кварталите „Чародейка" и „Дружба". Целта е ограничаване на вторичното разпрашаване и естествено улавяне на фини прахови частици.

Община Русе продължава да развива Обществения съвет като активна платформа за експертен диалог и граждански контрол при формирането на местните политики за устойчиво развитие.