Арестуваха мъж, смлял от бой дворно куче с дървен кол в село Масларево

Дима Максимова

Служители на РУ – П. Тръмбеш задържаха мъж от с. Масларево за побой над куче. Вчера около 13,00 ч. в полицейското управление е получен сигнал, че в двора на имота си 57-годишен мъж от с. Масларево нанася побой на куче. Изпратеният на мястото полицейски екип е установил 3-4 месечно куче и дървен кол. При извършен медицински преглед на животното са установени множество фрактури и кръвонасядания. Мъжът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

