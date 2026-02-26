Андрей Янкулов за обвинението на Теодора Георгиева: Тежък удар върху имиджа на правосъдието

Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов коментира преди заседанието на Висшия съдебен съвет ситуацията около обвинението срещу българския европейски прокурор Теодора Георгиева и последиците за доверието в съдебната система.

По думите му развитието по този казус представлява сериозен проблем за имиджа на българското правосъдие. Той подчерта, че случаят е сигнал за необходимостта от по-задълбочен анализ на процесите в системата и за по-големи гаранции при подобни назначения.

„Обвинението за българския европрокурор е поредният тежък удар върху имиджа на българското правосъдие. И това отново ми дава основание да смятаме, че трябваше да бъде направено повече за разплитане на мрежите за паралелно правосъдие в България, една от които ''Осемте джуджета''. Не беше направено достатъчно", заяви Янкулов.

Той добави, че оттук нататък основната задача на всички институции, ангажирани с управлението на правосъдието, трябва да бъде максимално изясняване на подобни казуси, за да се предотвратят бъдещи скандали и съмнения.

„Колкото и време да е пропуснато, според мен основна задача на всички ангажирани с процеса по управление на правосъдието трябва да бъде максимално изясняване на тези казуси, за да не се получават и други подобни ситуации в бъдеще", смята Янкулов.

Министърът постави и въпроси за прозрачността на процедурите по подбор и номинации, като отбеляза, че част от участниците в предишни селекции са били включени и в настоящите процедури.

Част от хората, които участваха селекцията на Георгиева, в момента участват в селектирането на новата тройка. На въпрос каква е гаранцията, че сега не се предлагат отново хора, които са минали през едни и същи кръгове, Янкулов отвърна:

„Ситуацията е доста критична и трудно можем обективно да дадем гаранции, че процедурата, която е приключила, отговаря на всички необходими стандарти, за да се стигне до избор, който в бъдеще да не дискредитира отново правосъдието, както се случи сега".

На въпрос дали е запознат с конкретния казус и дали има допълнителни материали по него, Янкулов отговори, че към момента не разполага с нова информация: „Не, не съм запознат с казуса. Нищо не е представено на моето внимание. А както виждате и самото прессъобщение на Европейската прокуратура вчера беше доста пестеливо".

По отношение на втория процес – все още висящата процедура на европейско ниво – той посочи, че България е подала необходимите кандидатури, но окончателното решение предстои.

„Всичко необходимо и възможно ще бъде направено по преценка на действията досега по тази процедура. И втората процедура, тя към момента все още е висяща, защото не е приключила на ниво европейски институции", обясни Янкулов.

Запитан дали ще поиска повече информация от Европейската прокуратура относно мотивите за предприетите действия, министърът заяви: „Разбира се, от съществено значение е какви са точно основанията на Европейската прокуратура да вземе това решение. Естествено, аз бих искал да разбера тези основания. Дали ще бъде възможно – това е отделна тема".

Той отказа да прави оценка на конкретните основания, като подчерта, че не е запознат с материалите по случая. „Не мога да степенувам. Това, което виждам, е как се развиха събитията и какви информации се появиха в публичното пространство. Но какви са мотивите за това решение – аз не знам".

На въпрос дали има възможност България да изтегли тримата кандидати в процеса, министърът отговори кратко, че темата вече е обсъждана, без да влиза в подробности.