И ДПС - Благоевград номинира Делян Пеевски за водач на листата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

И областната организация на ДПС в Благоевград номинира единодушно Делян Пеевски за водач на листата за предстоящите парламентарни избори. Това стана на Областен съвет, на който присъстваха зам. - председателя на ДПС Радослав Ревански, кметовете на общини от ДПС и общински председатели на партията.

Направен е бил анализ на актуалната политическа обстановка в страната и са били обсъдени приоритетите на партията в региона, както и подготовката за предстоящите парламентарни избори на 19 април. На проведеното разширено областно заседание единодушно бе номиниран за водач на листата за народни представители Делян Пеевски.

"Г-н Председател, благодарим за подкрепата ви и за всичката работа, която свършихте по населените места в областта.За нас ще бъде чест да бъдете отново водач от листата на ДПС Благоевград", написаха в профила си във фейсбук от партията.

След заседанието Областният председател Ведат Хюсеин даде ифтар вечеря и поздрави Областния съвет по случай месец Рамазан, на който присъстваха Районният мюфтия на област Благоевград Осман Кутрев, както и организационният секретар на районно мюфтийство Ибрахим Мутаджиков.

ДПС отбеляза и 36 години от учредяването в област Благоевград.