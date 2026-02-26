ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кристалина Георгиева подкрепи усилията на Йемен за...

Екшън на спирка с натъпкан мъж в лека кола втрещи търновци, оказа се длъжник на похитителя

Дима Максимова

Полицейска кола Снимка: pixabay

Полицаите във Велико Търново разследват случай на отвличане, съобщи ОДМВР. Вчера около 18 ч. в полицейското управление в областния град е получен сигнал от местна жителка, че в района на автобусна спирка мъж е бил качен насила в лек автомобил.

От проведените незабавни действия по разследването е установено, че въпросният автомобил е управляван от 25-годишен от Полски Тръмбеш, установен е и потърпевшият - 29-годишен от Лясковец.

Похитеният е обяснил, че с 25-годишния мъж отдавна имат неуредени взаимоотношения и, след като му дал пари, бил свален от автомобила. Като съпричастен към извършеното деяние е задържан водачът на автомобила.

По случая е започнато досъдебно производство.

