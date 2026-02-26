8 автомобила, излезли от употреба, са преместени в Стара Загора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общината следи строго за изоставени коли и нарушения на обществения ред

Осем автомобила, излезли от употреба, са принудително премахнати от междублокови пространства и общински паркинги на територията на Стара Загора. Това съобщиха от общинския пресцентър. Акцията е част от системния контрол, който община Стара Загора осъществява за спазване на обществения ред и нормативните изисквания.

Изоставените моторни превозни средства, разположени върху общинска или държавна собственост, са транспортирани с репатриращ автомобил до специализирана площадка за временно съхранение, намираща се в кв. „Индустриален". Собствениците могат да ги потърсят в 3-месечен срок, съгласно действащите разпоредби.

Процедурата по принудително преместване включва връчване на предписание на собственика, след което започва да тече 14-дневен срок за доброволно премахване на автомобила. Съгласно нормативната уредба, преместването на превозното средство на друга локация, освен частен имот или специализирана площадка за разкомплектоване, не спира вече стартиралата процедура.

Дейностите по третиране и оползотворяване на излезлите от употреба моторни превозни средства се извършват в изпълнение на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на община Стара Загора.

Проверките се осъществяват непрекъснато от общината съвместно със звено „Инспекторат" и група „Общинска полиция", с цел осигуряване на по-чиста и безопасна градска среда.