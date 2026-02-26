Няма следи от взрив на потъналия кораб край Маслен нос, спасителният сал не е бил задействан (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ВМС изпълниха задачата си при издирването на потъналия край Бургас риболовен кораб, съобщи пред журналисти във Варна командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов на пресконференция, която започна с израз на съчувствие към близките на изчезналите моряци.

„Като моряци разбираме тревогите на семействата и това, което са преживели", заяви той, подчертавайки, че стихията на морето е позната на всеки, който е плавал при тежки зимни условия.

ВМС – подпомагаща, а не водеща институция

Михайлов изрично уточни, че Военноморски сили на България не са институцията, която организира операциите по търсене и спасяване в българския морски отговорен район. Тази функция е на Морски спасително-координационен център – Варна.

По думите му, след като центърът е получил сигнала за инцидента, ВМС са били потърсени за съдействие. След разрешение от началника на отбраната фрегатата Фрегата „Дръзки", намираща се в района на Бургаския залив, е била незабавно насочена към мястото на потъването.

Други плавателни съдове – на Гранична полиция и катер на спасителния център – също са се включили, но поради изключително тежките хидрометеорологични условия са се оттеглили. Така основната тежест на операцията остава върху екипажа на „Дръзки".

Търсене при екстремни условия

Сигналът е получен около обяд на 18-и. Корабът незабавно се отправя към посочените координати и изпълнява зададения от спасителния център район за обследване.

Силен снеговалеж, леден дъжд и ниска видимост обаче не позволяват включването на вертолет в първите часове на операцията. Контраадмирал Михайлов е разпоредил машината да бъде в готовност за незабавно излитане при подобрение на времето. Това се случва едва на следващата сутрин, когато хеликоптерът извършва въздушно претърсване на широк периметър.

През нощта фрегатата остава в района и продължава издирването с прибори за нощно виждане, включително в зони, където северозападният вятър би могъл да отнесе евентуален спасителен сал. Въпреки усилията не са открити нито хора, нито останки от плавателни средства.

На 19-и следобед операцията по издирване на оцелели е прекратена след уведомление от спасителния център.

Водолазна операция и оглед на кораба

Междувременно по искане на тогавашния областен управител на Бургас Пламен Крумов до Министерство на отбраната е отправено искане за обследване на мястото на потъването. След разрешение от началника на отбраната започва водолазна операция.

Водолазна група от военноморската база в Бургас първо локализира обекта с хидроакустични средства. Последват спускания, но видимостта на дълбочина под 30 метра е почти нулева – около 50 сантиметра.

Установено е, че корабът лежи на 38 метра дълбочина, леко наклонен на десен борд в тинест грунд. За по-детайлен оглед са изпратени тежководолази от военноморската база във Варна, оборудвани за по-продължителна работа на такава дълбочина.

Проведени са и обследвания с дистанционно управляеми подводни апарати.

В крайна сметка е потвърдено, че това е изчезналият риболовен кораб с бордови номер 8112. Корпусът е цял, не са установени пробойни. В ходовата рубка са открити счупени стъкла. По палубата има разхвърляни въжета и такелаж, които затрудняват проникването във вътрешността.

Люковете са тесни и достъпът за тежко оборудвани водолази е практически невъзможен без рязане на корпуса – действие, което не е било част от поставената задача.

Открит е и спасителният сал – намирал се е върху рубката и не се е задействал. Това, по думите на адмирала, практически изключва възможността екипажът да е напуснал кораба с него.

Причините – предмет на друго разследване

Контраадмирал Михайлов подчерта, че изясняването на причините за инцидента е в правомощията на Национален борд за разследване на произшествия към Министерския съвет. ВМС нямат разследващи функции – тяхната задача е била да локализират кораба, да установят състоянието му и да документират обстановката.

Той отхвърли спекулациите за евентуално попадане на мина, като заяви, че няма сигнали за миноподобни обекти в деня на инцидента, а огледът не показва следи от взрив. От началото на войната ВМС са унищожили шест плаващи мини, както и останки от морски дронове и боеприпаси, но в конкретния случай подобни данни липсват.

Въпроси за координацията и ресурсите

На въпрос дали е необходим по-добър алгоритъм за взаимодействие между институциите, адмиралът отговори, че действащата организация следва международно приети стандарти и че спасителният център е предоставил професионални и точни указания.

По повод настояванията на близките за ново въздушно обследване той бе предпазлив: температурата на морската вода е около 6 градуса, а човек без специална екипировка може да оцелее само минути.

Михайлов подчерта и превантивната реакция на ВМС – още преди формалното искане от институциите е разпоредил „Дръзки" да се подготви за отплаване, за да не се губи време.

Районът остава затворен

По искане на морската администрация е издадено известие до мореплавателите и районът е временно забранен за корабоплаване, докато компетентните органи решат последващите действия. Събраната информация ще бъде предадена на разследващите институции.

„Военноморските сили за пореден път показаха, че са готови да изпълняват такива задачи", заяви контраадмирал Кирил Михайлов, като отново изрази съболезнования към семействата на изчезналите моряци.