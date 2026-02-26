Омбудсманът обмисля да сезира КС за промените в Изборния кодекс

Промените в Изборния кодекс категорично ограничават правата на българските избиратели. Вече изпратих моето отрицателно становище до Народното събрание. Няма как да се използват каквито и да е поводи и причини да се говори, че българските граждани, независимо къде живеят, трябва бъдат ограничавани. Те трябва да имат правото да изразят своя глас. Това каза омбудсманът Велислава Делчева пред NOVA NEWS.

Тя посочи, че може да сезира Конституционния съд и обмисля този въпрос, но това няма как да се случи в рамките на 1-2 седмици, защото изисква добра мотивировка.

Омбудсманът коментира и начина, по който ще гласуват хората с увреждания. Делчева посочи, че подвижните секции са предназначени за тези лица, които не могат да излязат от домовете си. Това правило не важи за хората с увредено зрение или слух.

За хората с увредено зрение, например, при гласуване с машина няма звуков сигнал, който да отчете вота, допълни тя. Делчева заяви, че настоява за достъпни избирателни секции с жестомимичен преводач, брайлови формати на листите, аудиофайлове и други специализирани възможности. Така ще се гарантира и тайната на вота, подчерта още тя.

По отношение на сметките за ток омбудсманът каза, че е получила над 500 жалби. Тя допълни, че от страна на институциите липсва обяснение защо е стигнало дози проблем. Също така подчерта, че енергодружествата не предлагат компенсации на потърпевшите. Делчева каза, че високи сметки за ток има в цялата страна и при всички енергодружества. Тя е изпратила становище и до КЕВР и до Министерството на енергетиката, но все още няма отговор.

От началото на 2026 година до момента има три пъти повече жалби по различни проблеми спрямо всички предходни години, заяви още тя.

Делчева заяви и своята позиция по отношение на предложените нови правила за прием в детските градини. Припомняме, че Столичната община предлага съществени промени в правилата за прием в общинските ясли и детски градини, които може да засегнат и предстоящите класирания през май.

Най-съществената промяна е свързана с точкуването за постоянен и настоящ адрес. Предлага се двата вида адрес да носят равен брой точки, тъй като досега постоянният осигуряваше предимство. Целта на мярката е да се избегне дискриминация спрямо семейства, които живеят под наем и не могат да регистрират постоянен адрес по независещи от тях причини. Новата скала обаче предвижда повече точки за по-дългосрочно пребиваване в София, например - за семейства, които живеят в града от поне три години. В измененията е заложено още да отпадне бонусът за посещавана ясла. Общината предвижда едногодишен период на толеранс, за да не бъдат изненадани родителите, които вече са разчитали на този критерий.

Делчева каза, че когато едно дете вече е постъпило в детска ясла и му бъде взета бонус точка, то може да не бъде прието в първа група в детската градина, следователно трябва да остане у дома или да бъде записано в частна детска градина. Записването в частна детска градина не означава равен достъп, беше категорична тя. Също така обясни, че компенсациите, които получават родителите за частно детско заведение, не са в рамките на пълната такса. Тя постави въпроса какво правят родителите в тези ситуации.