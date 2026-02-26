Главна дирекция „Национална полиция“ - МВР изпълнява проект „Укрепване капацитета на полицията при превенция и борба срещу престъпления с наркотици“, финансиран по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021 - 2027 г. на ЕС

По проекта се предвижда доставка на оборудване, предназначено за използване при извършване на оперативно-издирвателни действия с цел противодействие и разкриване на производство, трафик и разпространение на наркотични вещества, както и при извършване на огледи на местопроизшествия. В тази връзка, в края на 2025 г. в Главна дирекция „Национална полиция“ бяха доставени 4 бр. РАМАН спектрометри, както и 5 бр. дронове - безпилотни летателни средства, които ще подпомогнат работата на служителите, работещи по линия „Наркотици“ от полицейските структури в страната, както и за подготовката и провеждането на външни огледи на местопроизшествия при нелегално производство на наркотични вещества. Предстои и доставка на тактическо облекло, бронежилетки и един брой лек автомобил (Plug-in Hybrid).

През 2026 г. се предвиждат обучения за повишаване капацитета на полицейските служители, свързани с иновации в производството и трафика на наркотични вещества, както и превенция с този вид престъпления. В рамките на проекта през 2025 г. служители от Главна дирекция „Национална полиция“ обмениха опит с чешките и испанските си колеги по линия на борбата срещу престъпления с наркотици. Домакин на посещението в Кралство Испания бе Централното звено за борба с наркотиците и организираната престъпност (UDYCO), специализирано звено на Главния комисариат на съдебната полиция (CGPJ) към Националната полиция на Испания (CNP), а в Република Чехия - Института по криминалистика, Националния офис за борба с наркотиците към Криминалната полиция и Централната дирекция на митническите служби.

Очакван резултат от изпълнението на проекта е повишен капацитет на полицейските служители за противодействие и превенция на производството, разпространението и трафика на наркотични вещества, посредством осигуряване на специализирана техника.