Главна дирекция „Национална полиция“ - МВР изпълнява проект Дигитализация на експертно-криминалистическата дейност и на полицейската регистрация, финансиран по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021 - 2027 г. на ЕС

Проектът е насочен към укрепване капацитета на държавите членки за предотвратяване и борба с престъпността, тероризма и радикализацията, както и за управление на свързани със сигурността инциденти, рискове и кризи, включително чрез засилено сътрудничество между публичните органи, служби или агенции на Европейския съюз, гражданското общество и частните партньори в различните държави членки. Изпълнява се в период от 36 месеца, до 01 юли 2027 г. Бюджетът му е 2 105 538.70 евро (4 118 075.76 лв.), като съфинансирането от ЕС е 75%, останалите 25% са национално финансиране.

В изпълнение на проекта са проведени две учебни посещения в държави членки на ЕС, с цел повишаване ефективността на работата, надграждане знанията и експертизата на полицейските служители чрез обмен на добри практики и опит при използване на специализирани технологии за изземване на цифрови веществени доказателства (ВД) при участие в действия по разследването. Първото учебно посещение беше реализирано през месец март 2025 г. в гр. Виена, Република Австрия. Второто - през месец юни 2025 г. в гр. Букурещ, Република Румъния.

До края на месец февруари 2026 г. по проекта са проведени процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП), в резултат на които са сключени четири договора за доставка. Закупено е следното оборудване:

три броя специализирани преносими комплекти за криминалистично изземване на цифрови доказателства от компютърни конфигурации, лаптопи и др., с включен софтуер;

три комплекта мобилно оборудване за криминалистично извличане на данни от комуникационни устройства, с включен софтуер;

29 комплекта предпазни средства за електромагнитна изолация тип „Фарадеев кафез“ (по шест артикула всеки, с различна форма и размер);

182 комплекта дигитална фототехника за извършване на полицейска регистрация.

Оборудването е предоставено за ползване на експерт-криминалистите в Столична дирекция на вътрешните работи и всички областни дирекции на МВР, с цел техническото им обезпечаване и повишаване ефективността на работата им.

Изпълнен е и договор за разработване и внедряване на специализирани софтуерни продукти - уеб услуга за обмен на биометрични и демографски данни от Националната автоматизирана дактилоскопна идентификационна система (CAFIS) към информационни системи на МВР и на други институции. Потребители на уеб услугата са служителите на МВР от Главна дирекция „Гранична полиция“ и Дирекция „Миграция“. Като резултат от договора е постигната интеграция на дактилоскопната система CAFIS и подсистема „Граждани на трети страни, търсещи международна закрила“ на Автоматизирана информационна система „Наказателни мерки за административна принуда“ (АИС НМАП). Обменът между двете системи е в експлоатация от 09.12.2025 г., като това осигурява прилагането на Регламент (ЕС) 2018/1860 за използването на Шенгенската информационна система (ШИС) за целите на връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави и Регламент (ЕС) 2018/1861 за създаването, функционирането и използването на ШИС в областта на граничните проверки. По-конкретно, интегрирането на уеб услугата в АИС НМАП гарантира, че постъпилите сигнали по Шенген относно решение за връщане и забрана за влизане, се допълват с пръстови отпечатъци на лицата, каквото е изискването на посочените Регламенти.

По проект „Дигитализация на експертно-криминалистическата дейност и на полицейската регистрация“, финансиран по ФВС 2021-2027, предстои:

провеждане на 26 обучителни семинара (за не по-малко от 1120 полицейски служители) на различни теми, в т.ч. за подготовка за работа с АИС за регистриране и проследяване на ВД и за работа със закупената специализирана техника. Целта е надграждане на знания, споделяне на опит и добри практики.

изготвяне и издаване на следните наръчници: „Видове цифрови веществени доказателства, подход при изземването им, начин на опаковане и съхраняване“ и "Класификация на дактилоскопните изображения и определяне на дактилоскопна формула". Целта е повишаване експертизата на служителите, участващи в действия по разследване, свързани с изземване на цифрови ВД.

оборудване на минимум 157 обособени помещения за извършване на полицейска регистрация с доставената по проекта дигитална фототехника и с компютърни конфигурации и мултифункционални устройства, чието търгуване предстои съгласно ЗОП. Част от офис техниката е предназначена за служителите, работещи в картотека „Полицейска регистрация“, както и за работа с функциониращата база данни за регистриране, проследяване и съхранение на ВД. Мултифункционалните устройства ще се ползват за отпечатване на бланки за полицейска регистрация, както и за дигитализиране на дактилоскопни отпечатъци и следи.

закупуване на автомобил за сектор „Експертно-криминалистическа дейност“ при ГДНП, което ще спомогне за постигане на очакваните по проекта резултати - осигуряване на подходящо оборудване, засилено оперативното сътрудничество и повишен капацитета за противодействие на престъпността.