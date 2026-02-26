"Спаси София": Терзиев да подготви нова заповед, за да спре строителството на 215-метровия небостъргач

Столичната община спешно да подготви нова заповед за промяна на подробния устройствен план, с която да докаже обществена необходимост от продължаване на бъдещото трамвайно трасе по бул. "Т. Каблешков", като така намали параметрите на позволеното застрояване на терена, на който се предвижда изграждане на 215-метров небостъргач до мол "Парадайс". За това призоваха лидерът на "Спаси София" Борис Бонев и общинската съветничка арх. Росица Николова на брифинг преди началото на сесията на СОС.

"Както знаете, съдът отсъди, че издадената заповед от кмета Васил Терзиев по отношение на небостъргача не е законна и я отмени. Това не означава, че nебостъргачът е законен, а че имаме един изключително порочно и нефелно написан административен акт. Той е отменен, защото по думите на съда не изпълнява дори базови изисквания за подобен тип административен акт. Липсват графична част, указания какво точно да се проектира в новия подробен устройствен план, липсват допълнителни елементи, които трябва да присъстват, за да може подобен акт да бъде считан за законен и да бъде разгледан по същество. Съдът реално казва, че заповедта е толкова непълно издадена, че тя дори не може да бъде обсъдена в дълбочина и по същество. Софиянци имат право да знаят дали това е чиста административна немарливост или е умишлен акт за предварително подготвян сценарий, в който, след като минат всички съдебни дела и съдът отсъди в полза на инвеститора на 215-метровата сграда, Столична община ще скръсти ръце и просто ще заяви: "Няма какво повече да направим, защото съдът така каза." Разрешението за строеж ще бъде издадено и негостръгачът ще бъде построен, в една от най-натоварените откъм строителство зони. За нас е изключително притеснително, че заради действията на столичната администрация София може скоро да се озове с новата си най-висока сграда от 215 м", заяви Бонев.

Той напомни, че още през март месец миналата година от "Спаси София" са изпратили становище как строителството на небостъргача може да бъде спряно.

Според арх. Николова в момента "проектът заобикаля общия устройствен план и това, което там законово може да се построи е около 20 000 кв. м, а с тази височина сега говорим за над 120 000 кв. м".

"Предлагаме по служебен път да се види какъв е транспортният анализ, дали има нужда от преосмисляне на регулация, респективно на застрояването на този имот. Законът казва, че трябва да се докаже обществена нужда. Затова предложихме планираното бъдещо трамвайно трасе на бул. "Тодор Каблешков" да се свърже с това на трамвай номер 10. Според наши приучвания този трамвай би се ползвал от 55 000 пътници - това е обществена нужда", подчерта арх. Николова.

Освен това при ъглови имоти, които са на калкан има възможност за неограничено застрояване. В случая това става чрез топла връзка между търговския център и бъдещия небостъргач. Според арх. Николова общината може да посочи, че липсва обществена нужда от подобна топла връзка и така имотът да не се смята за ъглов, а параметрите на застрояване - да се ограничат.

Според "Спаси София", ако общината изгуби делото и пред върховния съд, вероятно другото дело - за отказ за издаване на разрешително за строеж, също ще бъде в полза на инвеститора.

От партията добавиха, че от другата страна на мола се планира изграждане на още една висока сграда - между ул. "Козяк", "Х. Ибсен" и бул. "Т. Каблешков".