Васил Терзиев и Вяра Тодева ускоряват забавени процедури за ключови проекти

Става дума за Зеления ринг, училища, детски градини, метро, големи инфраструктурни обекти и Националната детска болница

Кметът на София Васил Терзиев и областният управител на област София-град Вяра Тодева се договориха да започнат ускорена работа по приключване на забавени процедури, свързани с прехвърлянето на държавни имоти за реализация на приоритетни проекти на столицата. Целта е да се навакса натрупаното изоставане и да се осигури реален напредък по обекти от ключово значение за софиянци, съобщиха от общината.

„София отново има областен управител, на когото може да разчита. По редица обекти процедурите са се проточили твърде дълго. София не може да си позволи важни инфраструктурни и образователни проекти да стоят на пауза. Когато институциите работят заедно, резултатът идва по-бързо – в интерес на хората", коментира Терзиев, цитиран от пресцентъра на общината.

Проектите, по които двете институции ще работят са: зеления ринг, образователна инфраструктура - детски градини, ясли и училища, големи инфраструктурни обекти, разширенията на метрото и проектите, свързани с Националната детска болница.

„Заемаме се без отлагане с най-спешните проекти, които ще подобрят средата и качеството на живот в София. Интересът на столичани винаги трябва да е в центъра на работата на областната администрация", посочи Тодева, цитирана от общинския пресцентър.

По време на срещата бе обсъдено и придвижването на теми от обществен интерес, сред които действията, свързани с остатъка от Паметника на Съветската армия, включително необходимостта от идентифициране на подходящо място за съхранение и експониране, както и възможността за организиране на международен конкурс за музей на комунизма.