Светла Несторова: Сами ще избираме къде да насочим допълнителното си пенсионно осигуряване

Павлета Давидова

Надежда, че мнозинството в парламента ще приеме законовите изменения в Кодекса за социално осигуряване (КСО), изрази Светла Несторова от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. В момента в пленарна зала се чете доклада на социалната комисия по текстовете, с които се предлага въвеждане на мултифондове в допълнителното пенсионно осигуряване

"Когато човек е по-млад, има повече инвестиционен интерес, парите му могат да бъдат инвестирани по-динамично и да носят по-висока доходност. 3 г. преди пенсия всички задължително отива в консервативен профил, където целта е да се съхранят изградените през годините натрупвания", обясни тя. И посочи, че компаниите трябва да предложат 3 профила за инвестиции - динамичен, балансиран и консервативен. В първия вариант средствата се инвестират в книжа с променлив доход, които зависят от движението на пазарите, но са и по-доходни. При балансирания половината книжа са с фиксиран доход (държавни ценни книжа и облигации). "Консервативният фонд ще прилича на спестовна касичка - парите изчакват момента на пенсиониране, почти не носят доходи, но за сметка на това не се влияят от пазара", обясни Несторова. И подчерта - гражданите сами ще избират къде да насочат парите си, ще могат да ги оставят и в сегашната хипотеза - "вече 30 г. стоят, умножават се без да се подлагат на особени рискове".

