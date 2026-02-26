ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гюров към областните управители: Очаквам от Вас до...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22364043 www.24chasa.bg

Полицаи иззеха антични предмети от частен дом в Смядово

920
Иззети са осем монети, два пръстена и връх на стрела. Снимка: ОД на МВР- Шумен

Полицаи иззеха антични предмети от частен дом в Смядово, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Шумен.

Проверката е извършена от криминалисти от Районното управление във Велики Преслав след получена оперативна информация, че 61-годишен мъж съхранява културно-исторически ценности, които не са идентифицирани и регистрирани по надлежния ред.

От жилище, използвано от него, са иззети металдетектор, осем монети, два пръстена и връх на стрела, които по първоначални данни представляват културно-исторически ценности.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава под надзора на прокурор от Окръжната прокуратура в Шумен, пише БТА.

Иззети са осем монети, два пръстена и връх на стрела. Снимка: ОД на МВР- Шумен

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание