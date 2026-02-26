"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полицаи иззеха антични предмети от частен дом в Смядово, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Шумен.

Проверката е извършена от криминалисти от Районното управление във Велики Преслав след получена оперативна информация, че 61-годишен мъж съхранява културно-исторически ценности, които не са идентифицирани и регистрирани по надлежния ред.

От жилище, използвано от него, са иззети металдетектор, осем монети, два пръстена и връх на стрела, които по първоначални данни представляват културно-исторически ценности.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава под надзора на прокурор от Окръжната прокуратура в Шумен, пише БТА.