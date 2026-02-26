ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гюров към областните управители: Очаквам от Вас до...

Сблъсъци между протестиращи и полицаи пред кабинета на Сарафов, хвърляха и яйца (Снимки)

Сблъсъци между протестиращи и полицаи пред кабинета на Сарафов СНИМКА: Георги Палейков

Сблъсъци между протестиращи и полицаи се разиграха на четвъртия етаж на Съдебната палата пред кабинета на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

До тях се стигна, след като около 10 часа част от хората, които бяха пред ВСС, се отправиха, за да окупират кабинета на Сарафов. Те бяха посрещнати от много служители на съдебната охрана.

От сдружение БОЕЦ дадоха пет минути на Сарафов да излезе при тях, или някой от заместниците му. Когато това не се случи, започнаха да мятат яйца. 

Малко след 11,30 часа ситуацията се успокои.

