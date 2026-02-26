Сблъсъци между протестиращи и полицаи пред кабинета на Сарафов, хвърляха и яйца (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сблъсъци между протестиращи и полицаи се разиграха на четвъртия етаж на Съдебната палата пред кабинета на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

До тях се стигна, след като около 10 часа част от хората, които бяха пред ВСС, се отправиха, за да окупират кабинета на Сарафов. Те бяха посрещнати от много служители на съдебната охрана.

От сдружение БОЕЦ дадоха пет минути на Сарафов да излезе при тях, или някой от заместниците му. Когато това не се случи, започнаха да мятат яйца.

Малко след 11,30 часа ситуацията се успокои.